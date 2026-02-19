За це загрожує кримінальна відповідальність: кому 'Нацкешбек' може принести проблеми

Певні категорії громадян повинні внести кешбек у річну майнову декларацію.

Державна програма "Національний кешбек" передбачає повернення частини коштів в разі придбання товарів українського виробництва. Ці гроші потрібно включити у річну декларацію про доходи, якщо отримувач є публічним службовцем.

Держслужбовці повинні регулярно подавати декларацію, вказуючи різні види грошових надходжень – до них входить і "Нацкешбек", пише "Новини.Live" з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Обов’язковому декларуванню з боку держслужбовців підлягають кошти, отримані в межах "Нацкешбеку", а також програм "єПідтримка" та "Зимова Підтримка". Такі надходження слід вказувати в розділі 11 "Доходи, в тому числі подарунки" декларації.

За недостовірні дані в декларації особі може загрожувати адміністративна і кримінальна відповідальність.

Нещодавно уряд переглянув умови виплати "Нацкешбеку". Наразі за ним повертають кошти у розмірі 10% на всі види товарів.

Та вже з 1 березня товари будуть диференціюватися, і нарахування становитимуть 5% і 15% залежно від категорії покупок. Такі зміни запроваджують, аби захистити українських виробників від агресивного імпорту в певних галузях.

Зокрема серед харчових товарів більша ставка буде застосована до сирів та деяких круп.

В кінці минулого року в Україні також переглянули умови "Нацкешбеку". Повернуті за програмою кошти більше не можна витрачати на певні категорії послуг, як оплата мобільного зв'язку та придбання військових облігацій.

