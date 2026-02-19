Українські військові розповіли BI, як знищують на фронті дрони на оптоволокні

Безпілотники, які не піддаються глушінню і керуються за допомогою довгих тонких кабелів, часто можна побачити на фронті.

Українські солдати обрізають і ламають всі оптоволоконні кабелі дронів, які трапляються їм на шляху, незалежно від того, до якої сторони вони належать, повідомляє Business Insider.

Видання поділилося, що вони використовують для цього ножиці, ножі, навіть голі руки. Якщо вони не впевнені, що дрон український, то просто вважають його ворожим.

Пояснюється, що дані безпілотники, які не піддаються глушінню і керуються за допомогою довгих тонких кабелів, заполонили поле бою як засіб протидії електронній війні, яка часто робить радіочастотні дрони непрацездатними.

Відео дня

В публікації йдеться, що оскільки ці БпЛА стають дедалі поширенішими, в результаті ліси та траншеї захаращені викинутими та активними кабелями.

Аналітик Unmanned Systems Forces в Україні Димко Жлуктенко розповів виданню, що він завжди носить з собою ножиці, щоб "перерізати кожне оптичне волокно, яке ми бачимо".

Жлуктенко сказав, що ножиці стали настільки необхідними, що коли його підрозділ почав працювати в районах, завалених волоконно-оптичними кабелями, кожен член команди повинен був мати при собі пару.

Український солдат, який на умовах анонімності поспілкувався з Business Insider, сказав, що військові часто можуть розривати тонкі нитки руками, хоча це не завжди необхідно. Солдати його підрозділу вже носять з собою ножиці для медичних цілей.

Він сказав, що на полі бою може бути так багато кабелів, що "неможливо зрозуміти, чи це новий кабель, чи старий, який лежить тут вже давно". Тому його підрозділ якомога частіше перерізає всі кабелі, які знаходить.

Видання розповіло, що інші подібні випадки були зафіксовані на полі бою. Іноді в небі літає чимало безпілотників, що солдати, дивлячись вгору з землі, не можуть навіть розрізнити, які з них дружні, а які ворожі. В таких випадкаї їм можуть дати наказ збивати будь-який дрон, який вони побачать.

Жлуктенко поділився з виданням, що солдати, відповідальні за системи радіоелектронної боротьби, іноді панікують і заглушають все в повітрі, коли не можуть відрізнити дрони.

Він зауважив, що перерізання оптоволоконних кабелів не було для нього повсякденною справою, оскільки його підрозділ зазвичай працював у районах, що розташовані не біля лінії фронту, де було менше оптоволоконних безпілотників. Тому, з таким вони раніше лиш іноді мали справу.

Солдати 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" зазначили, що використання ножиць є надійним способом виведення з ладу російських дронів. За інформацією, російські війська також так роблять.

Видання пояснює, що якщо кабель на активному та працездатному безпілотнику не пошкоджений, єдиний інший спосіб зупинити його – це фізично збити, але для цього потрібні відповідні навички та удача. Додається, що за словами військових, найкраще збивати дрон з рушниці.

З статті зазначається, що волоконно-оптичні дрони є відносно новою особливістю цієї війни, яка раніше не застосовувалася в таких масштабах.

"Те, що ці дрони можна вивести з ладу за допомогою простих інструментів – ножиць, ножів, голих рук – підкреслює більш загальну тенденцію в Україні: складні системи часто протидіють за допомогою низькотехнологічних засобів", - йдеться в публікації.

Примітно, що в багатьох випадках найефективнішими засобами протидії передовим технологіям були старі або імпровізовані бойові засоби – від рушниць, що використовувалися проти невеликих дронів, до сіток, накинутих на транспортні засоби та позиції для відбиття повітряних атак.

Видання висловило думку, що навіть самі безпілотники є дешевими інноваціями, призначеними для подолання більш дорогого обладнання та потреб воєнного часу.

Війна дронів: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що країни Заходу змінили підхід до використання дронів завдяки війні в Україні. Business Insider пояснив, що Збройні сили різних держав почали ставитися до невеликих безпілотників не як до високотехнологічного обладнання, а як до витратних боєприпасів. Представники США, Великої Британії та український захисник розповіли виданню, що для ефективної війни дрони треба застосовувати у великій кількості. Це означає, що багато з них буде втрачено. Пояснються, що в західних арміях, якщо дрон втрачено, доповідають вищому керівництву, а в Україні дрони "падають постійно", і такі втрати зазвичай просто ігнорують. Видання підкреслило, що така зміна в мисленні формує новий підхід збройних сил Заходу до навчання своїх військових.

Також ми писали, що радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов вважає, що одним із способів протидії скиданню FPV з ворожих дронів є продаж SIM-карт за паспортами з обмеженням кiлькостi. Флеш пояснив, що ворог взяв цей спосіб у нас й він є найпростішим для управління FPV. За його словами, таким БпЛА керує оператор з Росії, а час польоту становить буквально хвилини. При цьому, для таких завдань використовуються, зокрема, українські SIM-карти. Радник міністра оборони України розповів, що зараз цілодобово йде робота над цією проблемою.

Вас також можуть зацікавити новини: