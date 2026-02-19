Графіки відключень 20 лютого: коли вимикатимуть світло в п’ятницю

Країна продовжує жити з перемінною подачею струму.

В п’ятницю, 20 лютого, для більшості регіонів України будуть застосовані погодинні графіки відключень електроенергії. Обмеження будуть діяти протягом усієї доби, інформує "Укренерго" в Telegram. Так само як і споживачів, обмежувати в потужності за графіками будуть і промисловість.

Причиною запровадження обмежень споживання електроенергії є триваюча збройна агресія Росії, яка методично обстрілює об’єкти генерації та передачі енергії. Аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах тривають.

Енергетики зазначають, що стан енергосистеми ослаблений і за необхідності у них може з’явитися потреба запровадити екстрені відключення. Уточнювати актуальну інформацію в разі потреби в "Укренерго" радять на офіційних сторінках обленерго.

Навіть за відсутності світла в домах українців, платіжки за електроенергію їм можуть надходити з більшими сумами, ніж зазвичай. Причинами цього можуть бути як несправності в роботі лічильника, так і індивідуальні звички і специфіка техніки споживачів.

Загалом Україні вже найближчим часом знадобиться 9,5 ГВт додаткової потужності. Про це повідомляє голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко. Для втілення такого проекту потрібно буде залучити близько 8 мільярдів євро.

