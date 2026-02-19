Rheinmetall оприлюднив кадри випробувань таємничого дрона, який тестували в Україні, – ЗМІ

Заявлена максимальна дальність польоту FV-014 становить до 100 км, тоді як дальність стабільного зв’язку – близько 60 км.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall вперше показав відео випробувань свого ударного безпілотника FV-014, пише Defence Express.

Раніше, після презентації у вересні 2025 року, громадськості демонстрували лише виставкові макети апарата. Тепер компанія заявила про успішну демонстрацію дрона для потенційного замовника – однієї з країн НАТО. Під час показу безпілотник відпрацював кілька операційних сценаріїв, зокрема імітацію атаки. Назву держави-інтересанта не розкривають.

Як зазначають аналітики, під час першої презентації у Rheinmetall повідомляли, що FV-014 уже нібито мав бойовий досвід. З огляду на сучасну безпекову ситуацію, ймовірним місцем таких випробувань могла бути Україна – фактично єдина країна, де сьогодні відпрацьовують новітні зразки озброєння в умовах повномасштабної війни.

Таким чином, можна припустити, що дрон спершу розробляли без широкого розголосу, а його можливі бойові тести також могли відбутися непублічно.

На оприлюднених кадрах видно, що запуск FV-014 здійснюється з прямокутного транспортно-пускового контейнера за допомогою твердопаливного прискорювача. Для наведення, судячи з відео, апарат оснащений денною камерою та, ймовірно, тепловізором.

Втім, якість і стабільність зображення на записі виглядають неідеальними. Зважаючи на те, що випробування могли проходити у контрольованих умовах і на невеликій дистанції до оператора, виникає питання, якою буде картинка на граничній дальності зв’язку або в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби, констатують експерти.

Водночас можливі технічні недоліки можуть пояснюватися тим, що система перебуває на фінальній стадії розробки. Так звані "дитячі хвороби" для нових зразків озброєння – явище типове.

Характеристики: дальність, бойова частина та "рої"

Заявлена максимальна дальність польоту FV-014 становить до 100 км, тоді як дальність стабільного зв’язку – близько 60 км. Загальна маса безпілотника – приблизно 20 кг, із яких 5 кг припадає на бойову частину типу HEDP (High-Explosive Dual-Purpose). Вона поєднує кумулятивну та уламкову дію і здатна пробивати до 600 мм броні.

Тривалість польоту заявлена на рівні 70 хвилин. Також декларується можливість застосування у складі "рою", коли один оператор одночасно керує кількома дронами. Серед інших заявлених можливостей – робота в умовах відсутності сигналу супутникової навігації.

Окрему увагу привертає фасетований корпус апарата, покликаний зменшити радіолокаційну та інфрачервону помітність. У поєднанні з електродвигуном це має ускладнити його виявлення та перехоплення.

Німецька зброя: останні новини

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Німеччина майже вичерпала запаси ракет протиповітряної оборони, які могла би надіслати Україні. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтервʼю Deutschlandfunk сказав: все, що виходить з конвеєра, йде прямо в Україну механізмом, який фінансують переважно європейці, в основному Німеччина. За словами Вадефуля, інші країни Європи "могли би зробити більше".

