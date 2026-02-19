Переселенці мають довести, що не отримують виплати від РФ: названо крайній термін

Дані мають надавати особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали на підконтрольну Україні територію чи за кордон.

Внутрішньо переміщені особи до 1 квітня мають надати Пенсійному фонду інформацію про неотримання пенсійних та страхових виплат від Російської Федерації.

"Особам, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, виплата пенсії/страхових виплат продовжується до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року", - йдеться в повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зазначається, що дані стосовно неотримання виплат з боку РФ мають надавати особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), або виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію чи за кордон.

У пресслужбі зазначили, що відповідну інформацію можна подати онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ або під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України.

Крім того, можна надіслати поштове відправлення на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, де людина перебуває на обліку як одержувач виплат. Повідомлення про отримання або неотримання виплат надається у довільній формі разом із посвідченням про перебування в живих.

Також цю інформацію можна зазначити в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

У пресслужбі також додали, що інформацію можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України заявою про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії.

Виплати в Україні - головні новини

18 лютого міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін заявив, що у звʼязку з запланованою індексацією пенсій більшість пенсіонерів вже з березня отримають підвищення на понад 12%. Втім, є й ті, хто залишиться без доплат.

16 лютого стало відомо, що багато українців зіткнулися із затримками при оформленні "дитячих" виплат, які підвищили з 1 січня. У Пенсійному фонді тоді повідомили, що з початку року отримали уже багато звернень. Так, тільки за січень до установи надійшло 96 тисяч заяв на різні види допомог.

12 лютого уряд розширив програму компенсації оренди житла для всіх ветеранів. Кошти розподілятимуть між регіонами у три етапи: до 15 березня, 15 червня та 15 жовтня.

