Азаров сказав, що ціна на хліб не зміниться: готуйтеся до подорожчання!

Прем`єр-міністр Микола Азаров у четвер через свою прес-службу поспішив заспокоїти українців, наляканих страшними чутками про прийдешнє підвищення ціни на головний продукт харчування – хліб.

Уряд не допустить підвищення цін на хліб в Україні, пообіцяв глава уряду. Він відзначив, що Кабінет міністрів контролюватиме ситуацію на ринку зерна і стимулюватиме зернотрейдерів встановити оптимальні ціни на зерно.

«Нас влаштовує оптимальна ціна: вигідна хліборобам-виробникам і в той же час така, за якої ціна на хліб збережеться. У нас є всі умови втримати ціну на хліб», - підкреслив Микола Азаров. Крім того, він повідомив, що хоч і є проблеми з продовольчим зерном, загалом же урожай непоганий. «Запасів зерна більш ніж достатньо, урожай непоганий», - відзначив прем`єр.

Проте сміємо припустити, що цими своїми фразами Микола Янович не тільки не заспокоїть співвітчизників, а, навпаки, лише підсилить їх тривогу. Оскільки дуже вже незвичайний зараз час для подібних заяв – під кінець жнив. Адже всі вже в Україні звикли, що в перші місяці після збирання врожаю ціни на зерно завжди, навпаки, тільки знижуються, тому що селяни поспішають швидше його продати, щоб розрахуватися за кредитами і одержати гроші для осінніх польових робіт. Отже, щось тут нечисто – справедливо вирішать навчені досвідом українці.

І дійсно: переживати є за що! В світі зараз із кожним днем стрімко ростуть ціни на зернові, що пов`язано з різким погіршенням прогнозів на нинішній урожай через аномальну спеку в багатьох країнах. Наприклад, Росія і Казахстан через посуху не дорахуються, як очікується, третини запланованого до прибирання і заготівлю зерна. Значними будуть також втрати аграріїв Канади і Австралії – дощі й сарана не залишають посівам жодних шансів. Сильна спека примушує нервувати фермерів Євросоюзу і США.

У зв`язку з такими погодними катаклізмами всього за тиждень зростання цін на зернові на товарній біржі Чікаго склало більше 8%, а з початку липня – 18%. Середня ціна тонни пшениці досягла 200 доларів, м`яка озима пшениця ще дорожче – 219-220 доларів за тонну. Причому, тенденція до зростання цін зберігається. Восени, на думку експертів, тонна фуражу додасть у вартості мінімум 20%. На 20%-30% подорожчає і продовольче зерно. Такі невтішні прогнози в світі.

Внесла негода свої негативні корективи і в хід жнив в Україні. Зливи, а потім і спека, привели до того, що об`єми урожаю знизилися, а якість зерна - погіршилася. Практично вся пшениця, за даними аналітичного центру «Украгроконсалт», зібрана на півдні України, має фуражну якість. В цілому, за прогнозом віце-прем`єр-міністра Віктора Слаути, в 2010 році Україна збере тільки 42 млн. тонн зерна проти 46-ти - роком раніше. Як наслідок, чиновники вимушені підкоригувати свої прогнози щодо експорту зерна. На думку Миколи Присяжнюка, міністра аграрної політики України, цього сезону наша країна поставить на зовнішні ринки тільки 16 млн. тонн зерна. Минулого року цей показник складав 21 млн. тонн.

Не змогла ситуація з повсюдним зниженням врожайності не позначитися і на цінових процесах в Україні. За даними Миколи Присяжнюка, за останні три тижні експортні ціни на пшеницю і ячмінь виросли на 15-20 доларів за тонну. Про зростання цін свідчать і дані експертів. За інформацією аналітичного агентства «ААА», за період з 1 по 20 липня 2010 року закупівельні ціни на фуражну пшеницю 6 класу з доставкою до покупця зросли на 7,7 дол./т - до 134,3 дол./т, а фуражний ячмінь 3 класу - на 38,1 дол./т, до 139,4 дол./т. На думку профільного міністра, тенденція зростання середніх рівнів цін на зерно збережеться й надалі.

Мало сказати, спека поки не збирається відступати, що ще більше посилює ситуацію. Так, у Росії станом на минулий четвер через посуху введено режим надзвичайної ситуації вже в 27 регіонах. Якщо тиждень тому російські експерти говорили про втрату урожаю на 8 мільйонах гектарів посівних площ, що складає 20% усіх площ, то тепер ситуація стала ще загрозливішою.

«Учора надвечір, поки ми сюди летіли, 27-й регіон Росії оголосив режим НС щодо посухи – це Володимирська область. Усього загинуло більше 10 мільйонів гектарів або точніше 10,3 мільйона гектарів - це 33% від посівних площ у цих регіонах», - розповів начальник департаменту рослинництва, хімізації і захисту рослин Мінсільгоспу РФ Петро Чекмарьов, який проводив 29 липня у Новосибірську нараду з підготовки до кампанії збору врожаю в регіонах Сибірського і Уральського федеральних округів. І навіть цей прогноз може ще погіршитися найближчим часом. За оцінкою радника президента РФ з клімату Олександра Бедрицького, такої посухи в країні не спостерігалося вже майже 40 років.

В Україні також жнива ще не закінчилися, а спека в центральних і східних регіонах продовжує свою вбивчу для урожаю справу. Проте й це ще не все. Ще одним чинником, який неодмінно приведе до подорожчання хліба та інших продуктів харчування, стане недавнє рішення уряду про позбавлення пільг аграріїв щодо податку на додану вартість (ПДВ).

Так, 29 липня у Верховній Раді був зареєстрований розроблений урядом законопроект №7016, який передбачає виключення із закону «Про держпідтримку сільського господарства» норми про звільнення виробників сільгосппродукції від сплати ПДВ. Документ уже узгоджений з Мінфіном, ДПАУ, Мінекономіки, Мін’юстом і Держкомпідприємництва, наголошується в пояснювальній записці.

Ця законодавча ініціатива – це відповідь українського уряду на вимогу МВФ про позбавлення пільгового режиму оподаткування бізнесу, включаючи аграрний. Нагадаємо, раніше Кабмін, виконуючи цю умову МВФ, позбавив, починаючи з третього кварталу поточного року, пільг за ціною на газ і транспортні послуги підприємства металургійної і хімічної галузей.

У разі схвалення парламентом цієї урядової ініціативи щорічні надходження до держбюджету можуть збільшитися приблизно на 3 млрд. грн., підрахував голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич. Проте одночасно він дав прогноз про те, що відміна пільги щодо ПДВ для аграріїв приведе до істотного подорожчання сільськогосподарської продукції. «Збільшення податкового навантаження неминуче приведе до подорожчання всіх продуктів харчування в країні – ціни на сільгосппродукцію виростуть в середньому на 10%», – повідомив Томич.

У проекті даного законопроекту йдеться про те, що закон набуває чинності з моменту його публікації. Тому якщо він буде проголосований вже восени, то й ціни на продовольчі товари почнуть підвищуватися ще цього року.

Отже, хоча бажання Азарова заспокоїти українців зрозуміле і заслуговує схвалення, проте віри в його обіцянку про не підвищення цін на хліб, з урахуванням вищенаведеної інформації, немає. Не тільки хліб, але й більшість інших продуктів харчування напевно почнуть дорожчати вже дуже скоро. Крім того, починаючи вже з серпня, людям доведеться на 50% більше платити за газ, а починаючи з другої половини жовтня, на 20-30% зростуть ще тарифи на гарячу воду й тепло. Одним словом, українцям знову доведеться вже в найближчого часу зіткнутися з високою інфляцією.

Юрій Глухов