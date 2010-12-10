Табачник: "на Україні" чи "в Україні" - не має значення

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК допускає вживання словосполучення "на Україні".

Як повідомляє «РИА Новости», про це він заявив, виступаючи у Києві перед журналістами з Європи й Азії.

"Якщо ви скажете "в Україні" чи "на Україні", ми однаково добре вас зрозуміємо, тому що, якщо людей влаштовує правопис, то, загалом, прийменник не має ніякого значення", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

На підтвердження своєї позиції він навів такі приклади вживання прийменника “на” із географічними назвами: "на Мальті", "на Кіпрі" або "на Кубі".

"Це не передбачає ліквідації державності ні Мальтійської Республіки, ні Республіки Куба, ні інших країн", - сказав міністр.

"Тому, я думаю, тут однаково коректно говорити "в Україні" і "на Україні" – кому як більше подобається", - резюмував Д.ТАБАЧНИК.

Як відомо, згідно зі стилістичними нормами української мови у конструкції “на Україні” прийменник “на” свідчив про стан (статус) території як складової великої держави-імперії. Ця форма й нині існує на позначення частини від цілого, як регіону, області тощо, наприклад: на Алтай (-таї), на Буковині (-ну), на Одещині (-ну), на Поліссі (-ся).

Оскільки Україна є незалежною державою, то вживати слід конструкцію “в Україні (-ну)” (позаяк не існує форм “на Китаї”, “на Польщі”, “на Франції”).

Водночас, усі назви островів вимагають саме прийменника “на”: на Сахаліні, на Курилах, на Кіпрі, на Мадагаскарі тощо.

Нагадаємо, що разом зі згаданими Д.ТАБАЧНИКОМ державами Кубою, Мальтою і Кіпром існують однойменні острови, на яких ці країни розташовані.