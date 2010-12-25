На Львівщині передали у концесію замок XVII століття

24 грудня у Львівській облдержадміністрації відбулося підписання Акта приймання-передачі об’єкту концесії – замку ХVІI ст. пам’ятки архітектури і містобудування національного значення у селі Cтаре Село Пустомитівського району Львівської області концесіонеру ТОВ «Кріс». Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Від концесієдавця (облдержадміністрації) угоду підписав заступник голови облдержадміністрації Володимир ГУБИЦЬКИЙ, а від концесіонера – генеральний директор ТОВ «Кріс» Михайло РИБА.

Підписання акта відбулося за участі представників управління охорони культурної спадщини ОДА, голови Пустомитівської райдержадміністрації та сільського голови села Старе Село.

11 листопада голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ та генеральний директор ТОВ «Кріс» М.РИБА підписали угоду про передачу в концесію терміном на 49 років замку в с. Старе Село Пустомитівського району.

Львівська облдержадміністрація провела концесійний конкурс, переможцем якого визнано ТОВ «Кріс». Товариство запропонувало найкращі умови здійснення концесійної діяльності відповідно до умов конкурсу. Зокрема, концесіонер зобов’язався вивести об’єкт із аварійного стану, провести необхідні ремонтно-реставраційні роботи та ввести його в експлуатацію.

Невід’ємною частиною концесійної угоди є розроблений ТОВ «Кріс» календарний план робіт на період 2010-2015 років. Згідно з цим документом до 2012 року концесіонер планує вивести пам’ятку з аварійного стану, до 2013 – відновити функціонально одну з веж, а до кінця 2015 року – ввести об’єкт в експлуатацію. Після відновлення, замок функціонуватиме як туристично-відпочинковий центр.

Довідка УНІАН. Замок у Старому Селі (XVII ст.) - пам’ятка архітектури національного значення. Він розташований у центрі села, котре належить до древніх поселень. Замок використовувався як оборонна споруда, тому неодноразово зазнавав руйнувань, але відбудовувався та зміцнювався.

Пам’ятка займає територію 1,1 га, оточена мурами і стінами висотою до 8 м. Раніше замок мав шість башт, проте зараз залишилися лише три. Найкраще збереглася східна вежа із вцілілими зубцями корони.

Нині пам’ятка перебуває у незадовільному стані – необхідно провести термінові протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи.