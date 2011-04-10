В інтернеті з'явився черговий еротичний календар з "політикою"

19:09, 10 квітня 2011
Разное
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Цього разу з "прокремлівською" 

Календар під назвою "Секс проти корупції. Любов проти зла" став першою ластівкою крупного проекту, який готує прокремлівський молодіжний рух "Наші", повідомляє Бі-бі-сі. 

З кожної з 12 календарних сторінок пронизливо дивиться дівчина в білизні, а супроводжують ілюстрації двозначні антикорупційні гасла: "Не давати і не брати, нікому і ніколи", "Не дам пиляти з принципу", "Даю хабарникові! По морді!" тощо.

16 квітня пройде ще й масштабна вулична демонстрація. На цей же день намічені й антикорупційні мітинги опозиції. Як зазначають фахівці, це не збіг: "Молодіжні прокремлівські рухи взагалі були створені як якась правильна, проурядова копія молодіжних антиурядових рухів", - говорить Олександр Тарасов, директор Центру нової соціології і вивчення практичної політики "Фенікс".

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