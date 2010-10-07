Студентки створили альтернативний календар до дня народження Путіна (фото)
15:49, 07 жовтня 2010Політика
9222 0
Дівчата одягнені, але запитання цікавіші...
Студентки журфаку створили альтернативний календар до дня народження прем`єр-міністра РФ Путіна. Про це повідомляє "Эхо Москвы".На сторінках календаря дівчата одягнені, а кожному місяцю відповідає запитання, адресоване прем`єр-міністрові. Студентки запитують: "Коли звільнять Ходорковського?", "Хто убив Анну Політковську?", "Коли дозволять свободу зборів завжди і скрізь?".
Нагадаємо, раніше вийшов календар, на якому напіводягнені студентки журфаку зізнаються в коханні до прем`єр-міністра. Він випущений тиражем в 50 тисяч екземплярів і його можна купити в магазинах. Альтернативний календар поки можна побачити тільки в Інтернеті.
Фото з сайту newsru
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter