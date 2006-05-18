Джек Різник виявився жінкою

Австралійський професор молекулярної біології Іен Фіндлей дійшов висновку, що знаменитий серійний вбивця Джек Різник був жінкою, пише Independent.

Фіндлей розробив новий метод аналізу зразків ДНК, який дає змогу зчитувати інформацію, маючи дуже старий матеріал. До того ж професорові для аналізу достатньо лише однієї клітини шкіри, тоді як стандартна процедура на сьогодні потребує не менше двохсот клітин.

Дослідник вирішив застосувати свою розробку, щоб відкрити таємницю Джека Різника, який чинив злочини у Лондоні з 1888 року. Жертвами Джека ставали лондонські повії, яких він звіряче вбивав у парках. Нелюдь кілька разів надсилав до поліції листи з погрозами, проте знайти вбивцю Скотланд Ярдові так і не пощастило.

Фіндлей поїхав до Національного архіву Великобританії, де досі зберігаються листи Джека. На одній з печаток на листах професор виявив генетичний матеріал. В Австралії Фіндлей застосував до зразка свій інноваційний спосіб аналізу і отримав деякі "вельми приблизні" результати. Проте професорові вдалося встановити, що ДНК, швидше за все, належить жінці.

Слід визнати, що серед підозрюваних у серії зухвалих убивств була жінка - Мері Пірсі. Вона була повішена в 1890 році за вбивство дружини свого коханця, здійснене у спосіб, схожим на той, як убивав свої жертви Різник.

Лента.ру