У Грузії з водопровідних кранів пішла нафта

У грузинському селищі Барцхана (Аджарія) з кранів замість води йде нафта, повідомляє "Новини-Грузія" з посиланням на InterpressNews.

Через це забруднена місцева система водопостачання, у місцевих мешканців вийшли з ладу водонагрівальні прилади та пральні машини.

Причина "нафтового буму" в тому, що через роботи водогін часто відключають, і в систему потрапляє нафта з розташованої поблизу пошкодженої лінії подачі нафти.

"Керівництво нафтового терміналу запевняло, що пошкодження вже ліквідовані. Але факт в тому, що з кранів замість питної води йде нафта. У зв`язку з тим, що в даний час керівників компанії "Вода Батумі" немає на місці, зокрема директор у відпустці поза межами країни, прокуратура затримала тільки технічного директора. Вже другий день населення залишається без питної води і змушене використовувати дощову воду ", - повідомляє агентство.