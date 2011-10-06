Януковичу підкинули царський подарунок для Путіна, та ще й з натяком (фото)

Пенсіонер із Рівного Микола ХРИСТИЧ вирізьбив дубовий трон для Президента Росії.

Як пише Gazeta.ua, 64-річний умілець перевершив італійських майстрів, які в XIX ст. виготовили престол російського монарха Миколи ІІ.

«Спершу розробив проект національного крісла для українського Президента. Думав, що моя ідея зацікавить патріотів. Однак, виявилось, нікому з Адміністрації Президента, уряду, чи парламенту таке не потрібне. Ось, тоді й вирішив: зроблю трон для росіян", - пояснює М.ХРИСТИЧ.

Престол вирізьблював більше трьох років. Зробив його із високоякісного дуба. Трон зроблено у вигляді двоголового орла – гербу Росії. Трон - майже 2,5 м заввишки. Розмах крил двоголового орла перевищує два метри.

"Кожна пір`їна детально вирізьблена, відшліфована. Його можна оздоблювати дорогоцінним камінням, покрити сусальним золотом. Також потрібно покрити якісними лаками. Такий трон може використовуватись понад 300 років, - говорить майстер. - Мені вдалось зробити якіснішу й витонченішу річ. Повірте, такий трон назвати меблями і язик не повертається. Не буду хизуватись, але, на диво, вийшов справжній витвір мистецтва".

М.ХРИСТИЧ вважає, що його витвір може допомогти налагодити добрі стосунки між Україною та Росією.

"Аби наш Віктор ЯНУКОВИЧ подарував такий трон Дмитру МЕДВЕДЄВУ або Володимиру ПУТІНУ, то й за газ легше було б домовлятись. Знаєте, як кажуть – суха ложка горло дере", - додає умілець.