Начальника райвідділу міліції зняли не за ДТП, а за нещирість водія

Начальника Харківського райвідділу міліції Віталія САЗОНОВА знято з посади через дорожньо-транспортну пригоду, яку він спровокував.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію на прес-конференції підтвердив журналістам начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор КОЗИЦЬКИЙ.

За його словами, екс-начальник Харківського райвідділу міліції в жовтні поточного року, відволікшись від дороги, врізався в автомобіль, у якому їхала жінка, також працівник органів внутрішніх справ. Внаслідок аварії постраждала жінка-міліціонер.

В.КОЗИЦЬКИЙ зауважив, що під час службової перевірки була «встановлена нещирість» водія екс-начальника райвідділу міліції. Водій, не поставивши до відома свого начальника, заявив, що за кермом під час ДТП перебував він, однак виявилося, що керував автомобілем В.САЗОНОВ.

«Саме через нещирість постало питання про зняття з посади», - зауважив начальник облуправління міліції.

В.КОЗИЦЬКИЙ повідомив, що розслідуванням події наразі займається прокуратура.