Що означатиме мовою дипломатів візит двох європейських міністрів у Донецьк

Якщо в Донецьк і справді під першим ліпшим приводом прилетять два міністри закордонних справ країн – членів ЄС, включаючи головуючу Польщу, і при цьому не складатимуть навіть протокольного візиту главі держави, - то це в цивілізованому світі має сприйматися як дипломатичний ляпас.

Якщо міністри зустрінуться з президентом на футболі, то це мовою дипломатії означатиме непланову випадковість, що також свідчитиме про відповідне ставлення до керівника держави з боку країн з усталеною демократією. Особливо після низки сьогоднішніх доволі відвертих висловлювань президента Литви в Києві про демократію в Україні.

Не пригадую, аби в останні десятиріччя в дипломатичній практиці траплялися такі дипломатичні демарші. Це стає схоже на ситуацію, у якій опинився свого часу президент Леонід Кучма – його поставили у фактичну ізоляцію без всяких повідомлень про це. Принаймні публічних.

Богдан Соколовський, експерт з міжнародних відносин та енергетичної безпеки