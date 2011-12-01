«Фронт Змін»: ДАІ забороняє їхати на мітинг «Україна проти Януковича»

У Кіровоградській області через погрози з боку влади перевізники відмовляються везти активістів «Фронту Змін» до Києва 3 грудня, де цього дня об 11.00 на Михайлівській площі почнеться підсумковий мітинг акції «Україна проти Януковича».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За даними прес-служби, перевізники розповіли представникам «Фронту Змін», що вчора їх у Кіровограді зібрав начальник відділу автомобільно-технічного управління ДАІ УМВС в Кіровоградській області Олександр СКАЛКОВИЧ і заборонив 3 грудня виїздити за межі області. Зокрема, прозвучала погроза. «Хочете залишитися з роботою - не їдьте 3 грудня до Києва», - процитували представника управління ДАІ області перевізники.

«Фронт Змін» у Кіровоградській області розцінює ці дії як спробу влади зупинити народний протест і завадити активістам організації взяти участь у мітингу «Україна проти Януковича».