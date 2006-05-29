Довга дорога на роботу призводить до безсоння

Італійські учені провели ряд досліджень, які підтвердили вплив на сон тривалості поїздки на роботу громадським транспортом.

В результаті досліджень виявилося, що люди, які добираються на роботу більше 45 хвилин, частіше страждали порушеннями сну.

Сон - кращий спосіб оздоровити, омолодити організм, поповнити і активізувати його внутрішні резерви.

Сон - частина захисної системи людини. Коли люди сплять, швидкість обмінних процесів знижується, а енергія, що звільнилася, використовується для боротьби з мікробами, які живуть в організмі.

Встановлено, що бажання поспати - не ознака ліні. Ця потреба природна для людини.

Норма нічного сну - від 7 до 10 годин, але людей не можна усереднити. Комусь вистачає і 5 годин сну. Хтось повинен спати 10 годин, а інакше відчуває себе розбитим.

Коли людина мало спить, організм втрачає запас міцності і починає швидше зношуватися.

Якщо ночі не досить, потрібно добирати години сну вдень. Вважається, що краще лягати спати не пізніше 10 вечора, тому що сон до опівночі - "найякісніший".

Втрата навіть декількох годин сну може ослабити імунітет. Учені встановили: якщо людина недобрала чотири години сну за одну ніч, її реакція сповільнена удвічі.

Люди, що працюють позмінно, часто страждають від виразки шлунку і дванадцятипалої кишки: через такий графік міняються хімічні процеси організму, це приводить до збою у виділенні травного гормону гастрину, у результаті - виразка.

Повноцінний відпочинок убереже від багатьох неприємностей, поліпшить працездатність, психологічний стан і настрій. А якщо ми достатньо бадьорі, то не зробимо помилок, які можуть коштувати нам здоров`я, а то і життя.

Корреспондент