Міністр Присяжнюк хоче зобов’язати українців гнати самогон

Ці люди дійсно дуже люблять перерізати стрічки. Але навіть за можливості робити це по п`ять разів — як на “мосту Кирпи” - стрічок на всіх не вистачає.

За браку достатньої кількості новобудов вони просто кидають нам яскраві гасла.

Днями на сайті уряду побачив новину про “паливо майбутнього” на Житомирщині.

Перетворенням сонячних фотонів на електрони, як відомо, займається Клюєв, молодший брат нинішнього секретаря Радбезу.

Вугілля, запасів якого в нас чи то на 400, чи то на 500 років, видобуває та перетворює у тверду валюту Ахметов...

Атомну енергію видобуває начебто тільки держава. Як би ми не ставилися до ядерної енергетики, більшість науковців сходяться на тому, що після вичерпання запасів нафти, газу й вугілля, людство живитиметься енергією атому. Відновлювальні джерела становитимуть вагому частину, але не головну.

То що спалахнуло на Житомирщині, обділеній вугіллям, сонцем і АЕС? Невже керована термоядерна реакція?

Спалахнула тирсау вигляді пелетів – тобто пресованих таблеток – в одній з котелень. Справа, безумовно, добра, але якщо прес-служба уряду бачить наше енергетичне майбутнє так, стає трохи сумно. Спалювати тирсу в печі досі вміє моя тітка, а років тридцять тому журналіст Цвєтов розказував, як у Японії, на відміну від марнотратної совєцької економіки, тирсу використовують для обігріву.

Утім, чого вимагати від прес-служби уряду, яка тільки занотовує ідеї керівників країни, справжніх професіоналів.

От міністр агрополітики Присяжнюк, розтрощивши з невідомим рахунком російських друзів українського сиру, вирішив покращити енергетичну незалежність України.

Мовляв, ми здатні швиденько виганяти з цукрових буряків 5 млн. тонн спирту, використовувати його замість бензину, та скоротити імпорт нафтопродуктів удвічі. І начебто має знати Присяжнюк, що потужність усіх українських спиртозаводів становить близько 60 млн. декалітрів – близько 500 тисяч тон спирту на рік. Тобто до наявних 85 спиртозаводів треба додати ще більш як 700. Або зобов`язати українців гнати самогон у кожній хаті, як китайці колись виробляли чавун у кожному дворі. А засівати цукровим буряком треба буде не півмільйона гектарів, як зараз, а всі п’ять.

Навіть якщо міністр мав на увазі ще біодизель, то за виходу 1-1,5 тонн/га дістаємо ті самі п`ять мільйонів гектарів. А тут Кость Бондаренко в кожному памфлеті розпинається — не дамо євробюрократам примушувати нас сіяти ріпак!.. Заводів з виробництва біодизелю в Україні – одиниці.

Бразилія виробляє понад 10 млрд. літрів (8 млн. тонн) спирту на рік, і це майже половина моторного палива, що використовується у країні. Знадобились для цього дрібниці: природні умови – два врожаї тростини щорічно – і тридцять років копіткої праці: будівництво ґуралень, створення інфраструктури, зміни податкового та митного законодавства, домовленості з автовиробниками, врешті-решт, установлення демократичного устрою західного зразка... Екологічно схиблена Європа не форсує впровадження біопалива, тому що звичайний двигун без проблем може сприймати не більш як 15% етанолу в суміші з бензином, тобто потрібен час для пристосування машинобудування до нових вимог.

Невже для розуміння цього треба НЕ бути міністром?

А Присяжнику що — гасло кинув, і пішов займатись більш цікавими справами. Розподілом дотацій і субвенцій.

Хоча яким може бути рівень підлеглих, коли головний урядовецькраїни, найуспішніший маркшейдер на просторі колишнього СССР, повідомляє на весь світ, що до участі в розробці родовищ сланцевого ГАЗУ запрошено провідні ВУГЛЕдобувні компанії. Можливо, Азарову затьмарило розум те, що ці неназвані компанії вже почали перераховувати гроші за участь у ще не оголошеному тендері? Цікаво, кому саме?

Так що будемо модерні та інноваційні. Нова країна майже збудована. Тримайте недоторканний запас тирси й самогону. Узимку може знадобиться.

Віктор Мішковський