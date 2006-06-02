"І снова здравствуйтє!", - кажуть нам “ділові партнери” Газпром та РосУкрЕнерго. Тобто ціну знову піднімаємо: сьогодні $95 за тисячу кубів газу, а вже завтра - $130. “Їжте!”

Навряд чи хтось стане захищати фактично ворожий, але такий незмінний Газпром (куди ж від нього дінешся) та явно корупційну контору, створену нечистими шляхами на нечистих грошах...

Всі знають, які вони погані. Тільки ж забули, чий же підпис поруч стоїть на угоді про постачання російського газу... А згадати неважко – того, хто якнайтихіше написав заяву про звільнення з посади керівника Нафтогазу. І по-анлійськи, ні, не по-англійськи... злодійкувато озираючись, тихцем побіг до Верховної ради (чи, може, поїхав закоулками на новому супермодному Мерседесі) отримувати депутатський мандат.

“Ф-ух”, - зітхнув з полегшенням, розписався, і забув! Забув про газ, про проблемний Мерседес (ох, замучила доця-випускниця, зі своїми забаганками!), заморочки Туркменбаши та Міллера (як задовбали вже ці переговори!).

Тепер він народний депутат, повноцінний батько сімейства й цілком заможна людина. Тепер і на свої гроші можна такий Мерс купить – аби скоріше гроші на швейцарський рахунок прийшли – який молодець, так вдало газову ціну збив!

І справді, розрахунок був непоганий: під час державного скандалу “збити ціну” – майже удвічі. Потім, “підрізавши” своє, не забути пройти до Верховної ради. А потім тихенько, тихенько... А подальші нафтогазові проблеми, усі дефіцити і кризи скинуть на заступників. Перевірено. Ті – на Івченка спихатимуть. Але в нього тепер недоторканість....

Бакай "відпочиває"...

Орест, журналіст