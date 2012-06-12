Яценюк злякався праймеріз і вирішив будувати авторитарну партію під себе?

Яценюка б влаштували і народне голосування, і «праймеріз», і опитування народу, і соціологія, якби вони могли дати йому перемогу. Але йому простіше - домовленості.

Арсеній Яценюк не перестає дивувати. У першу чергу, не перестає дивувати схожістю зі своїм колишнім начальником, Віктором Ющенком. Той, пам’ятається, заявляв, що «багаті поділяться з бідними», а вийшло навпаки. А 6 червня 2012-го Яценюк сказав, що «праймеріз або попередніх виборів своїх кандидатів опозиція проводити не буде». І ось чому: оскільки «партія і тільки партія повинна нести повну відповідальність за своїх кандидатів», то «ми хочемо прийняти закон про відкликання народного депутата».

Зовсім заплутався громадянин Яценюк. Дуже заплутався.

За яку партію, хочеться запитати, він особисто буде «відповідати»? За «Фронт змін», де він був, чи за «Батьківщину», якою зараз керує? То може, нехай спочатку відповість за «Народний союз Наша Україна», до складу першої «п`ятірки» якої він входив?

Хоче закону про відкликання народного депутата? Якого, обраного за списком чи по мажоритарці? Як відкликати депутата, обраного за списком, куди він потрапив під чималі домовленості і за чималі гроші? Хто буде суб`єктом відкликання депутата по мажоритарці? Невідома «група виборців» чи контрольовані Яценюком «місцеві кадри»? І, нарешті, якщо Яценюк такий розумний зараз, чому він не «провів» такий закон про відкликання народного депутата, коли був спікером парламенту?

Не менше дивує і його мотивація, чому опозиція не буде проводити праймеріз – виявляється, вони «стосуються тільки кандидатів в президенти США, але якщо ти хочеш займатися політикою, але не хочеш бути членом партії - тоді ти брешеш виборцям».

Знову заплутався громадянин Яценюк.

По-перше, він сам безпартійний - тому що змушений залишити лави «Фронту змін», щоб очолити список «Батьківщини» на виборах. За його логікою, виходить, що Яценюк бреше виборцям? Адже у нього самого відповідальності перед жодною партією немає.

Його радники могли б йому підказати елементарні для політика речі.

«Праймеріз» стали популярними в США, після того, як в 1913 році президент Вудро Вільсон включив пункт про необхідність створення системи «праймеріз» у головну президентську промову року - в «Послання до Конгресу».

Так от, цей тип голосування, при якому обирається один кандидат від партії, сенс якого в тому, щоб кандидати від однієї партії не «відбирали» один в одного голоси на виборах, застосовується НЕ ТІЛЬКИ під час відбору кандидатів у президенти США. «Праймеріз» проводять і під час відбору всіх потенційних конгресменів. Можна було б, і знати такі елементарні речі.

По-друге, і це ще більш важливо, «праймеріз» проводять не тільки в США. В Італії перші відкриті «праймеріз» відбулися 16 жовтня 2005-го, і їх наслідком стало призначення Романо Проді лідером правлячої коаліції. У 2007-му провів «праймеріз» колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який переміг на них з 98% результатом. «Праймеріз» стали нормою життя європейських соціалістів в Греції, Данії, Португалії, і - в Сполученому Королівстві. Їх проводять в Чилі, Уругваї і навіть у Вірменії. Міг би Яценюк і такі елементарні речі знати - як колишній міністр закордонних справ нашої країни.

По-третє, пам`ятається, 22 січня 2012-го пан Яценюк в ефірі телеканалу «ТВі» заявив, що не знає, як проводити «праймеріз» в окрузі, і що найоб`єктивніші результати щодо рейтингів кожної політичної сили дає соціологія. Не уточнивши, природно, чому в інших країнах люди не дурніші і проводять «праймеріз». Не уточнивши і те, кому цю соціологію він збирається замовляти.

Насправді, все зовсім по-іншому, і зрозуміло, як. Зараз пан Яценюк забув вже і про соціологію, і пам’ятає тільки про пана Турчинова.

Давайте проаналізуємо останні кадрові рішення в опозиції.

Перше, що впадає в очі - принцип «розділяй і володарюй» та картельна змова.

Боротьба двох бізнесменів - в Житомирі. Тут штаб від Яценюка очолив Геннадій Зубко, який попрацював на Лисичанському нафтопереробному заводі, а зараз працює заступником керівника Житомирського заводу огороджувальних конструкцій. Йому надано «дублера», названого «начальником виборчої кампанії», від БЮТ. Це Сергій Пашинський, який у своєму житті попрацював і президентом ЗАТ "Торговий дім банку "Україна", і заступником голови правління «Ощадбанку», відзначився і в "Укррезерві". Розрахунок на те, що два таких «ведмеді» в одній клітці уживуться?

Двовладдя - в Дніпропетровську. Тут кампанією будуть рулити Андрій Павелко, голова Федерації футболу Дніпропетровської області. Цьому 35-річному бізнесменові, з 2003-го - заступникові генерального директора ТОВ «Вініл», яке займається виробництвом шпалер, протистоїть як «начальник виборчої кампанії», сама Антоніна Ульяхіна, знаменита тітка пані Тимошенко. Тут навіть про двовладдя говорити важко, вже ясно, хто буде визначати «політику партії».

Картельна змова - у Рівному. Тут керує штабом Вадим Сидорчук, засновник ГО "Торговий дім Любисток", що працює на ринку спецій. Юрій Прокопчук від БЮТ - «начальник виборчої кампанії» при ньому. 5 червня 2012-го рівненський інтернет-портал «Четверта влада» опублікував матеріал «Опозиція на Рівненщіні побила горщики. Від рівнян приховують кандидатів у нардепи від об`єднаної опозиції», згідно з яким «узгодження» кандидатів від «єдиної опозиції» обернулося міжсобойчиком «Фронту змін», «Свободи» і «Батьківщини». Пан Прокопчук цікаво прокоментував тему, як же так, що типовим методом картельної змови дорогу закрили іншим представникам опозиції: «якщо ми не підтримали когось з інших політичних сил в Рівненській області, це не означає, що в інших областях ми їх не підтримаємо».

Упевнений, що з інших 24-х областей України можна отримати аналогічні відповіді.

Йде боротьба за лідерство в самій опозиції, змови і змагання за грошові потоки на вибори.

Які «праймеріз»? Яка соціологія?

Висновок - Яценюка б влаштували і народне голосування, «праймеріз», і опитування народу, соціологія, якби вони могли дати йому перемогу. Але йому простіше - домовленості. А згадаємо ще, що 28 грудня 2011-го Арсеній Яценюк сказав, що «серед спонсорів його політичної сили є і великий бізнес і це 27-28 чоловік». Цих людей чи їхніх представників він, що, не прилаштує?

Ось так наша опозиція і вирішує, за кого українцям голосувати. Вірніше - думає, що вирішує.