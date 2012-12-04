Звільнено голову райради, який спричинив велике ДТП із смертю людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної ради.

«Сьогодні, 4 грудня 2012 року, відбулось пленарне засідання позачергової сесії Зачепилівської районної ради, на якому було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради Токаря Олега Валерійовича», - йдеться в повідомленні.

На сайті не вказується, що стало причиною звільнення О.Токара.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада О.Токар, керуючи автомобілем Мitsubishi Рajero, рухаючись з боку вулиці Столетова в напрямку проспекту Воронцова в Дніпропетровську, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Geely та, продовживши некерований рух, з автомобілем Мersedes-Вenz 190. Внаслідок ДТП 51-річний водій автомобіля Мersedes-Вenz 190 загинув на місці.

«Водій автомобіля Мitsubishi Рajero знаходився з явними ознаками алкогольного сп’яніння», - зазначили в дніпропетровському ДАІ.