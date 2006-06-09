Про цілі НАТО

Той, хто хоч раз у своєму житті чув звуки повітряної тривоги, ніколи їх не забуде. Дивним чином в цьому ревінні одночасно поєднується дитячий плач і вовче завивання. Перевірено на собі: самих вибухів людина може і не злякається, а ось звук повітряної тривоги проникає в саму душу, примушуючи її стискатися і бігти до бомбосховища.

Втім, вибухів лякалися теж. У квітні 1999, коли НАТО бомбило Бєлград, у моєї сусідки Росиці від стресу трапився викидень. Не знаю, може, краще сказати – два викидні? Роса не могла завагітніти декілька років. Ми разом молилися за те, щоб це трапилося. Сталося диво. Але натівські льотчики позбавили життя її дітей. Росиця незабаром померла від горя.

Йован, брат мого діда, був героєм-антифашистом. Воював проти німців у загонах Тіто. Отримав чотири поранення, відморозив у горах ногу, але вижив. У 1999-му Йована вбило уламком бомби в місті Ніш. Може, його уразив внук одного з тих, з ким він воював під час Другої світової?

Дивно, правда: німці покаялися за Гітлера перед всіма народами, визнали свої помилки і злочини, комусь виплатили багатомільйонні компенсації. А в 1999-му сіли в літаки і, у складі сил НАТО, знову полетіли вбивати сербів. Втретє за століття.

І коли я сьогодні чую пронатівську риторику ваших політиків, мені здається, що це все відбувається десь на іншій планеті. Здається, всі вже забули, що НАТО вибомбило всіх ваших братів-слов`ян з Косово і Метохії. Тоді «цивілізовані країни» зробили ставку на албанців, на їх Армію Звільнення Косова. При цьому Захід, який страждає на комунофобію, не звернув уваги, що ця організація стоїть на типових марксистських позиціях. Європі наплювати було на те, що організації албанських повстанців «підігріває» наркомафія. Запитайте у будь-якого албанця про Салі Банано, одного з ватажків наркомафії – людина відразу опустить очі. Салі Банано прозвали так тому, що він забезпечував всю Європу кокаїном, який возив з Південної Америки, прикриваючи це тим, що експортує банани. Що про це говорити?..

Ніхто з європейців не переймався бомбардуваннями православних храмів у Косово і Метохії. Потім ці храми палили албанці, вони ж вигнали останніх сербів з їх будинків. А наш колишній бідолашний лідер Слободан Мілошевіч виявився вбитим в гаагських застінках.

Ваш президент нещодавно казав, що розповість українській громадськості про цілі НАТО. Мовляв, яка це хороша, миролюбна організація, що несе всьому людству мир і процвітання. Хай Ющенко приїде до Сербії. Я покажу йому, що там стало цілями НАТО. Це монастирі (у тому числі і жіночий монастир XIV століття в Грачанцах), дитячі сади, житлові будинки, посольства (мова про китайське представництво). Характерно, що серби при цьому показали себе абсолютно законослухняними людьми. Ми не вривалися в натовп з поясами шахідів, не захоплювали школи і пологовий будинок. Може, дарма? Адже нас все одно звинуватили потім у всіх гріхах?

Тим більше дивно сьогодні бачити і чути той піар, який виходить з вуст перших осіб України, коли вони говорять про НАТО. Воістину, не відають ці люди, що творять. Країна хоче звільнитися від впливу Росії, і це можна зрозуміти, але чому потрібно це робити за допомогою НАТО? Скажете, іншого виходу немає? А я на це відповім: «відданий сатані сатані і відданий буде». Подумайте, чи не опиняться завтра на місці сербів українці. Чи не почнуть їх бомбити сьогоднішні «стратегічні партнери»? Ви запитаєте: а нас за що? Повірте, сербів вбивали ні за що, просто за те, що вони серби, а привід завжди можна знайти.

Споменка Бунтіч, Бєлград