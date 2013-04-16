Головне за день: огляд топ-новин

МЗС намагається зв'язатися з 6 українськими учасниками марафону в Бостоні

Міністерство закордонних справ України намагається зв'язатися з 6 українцями-учасниками марафону в Бостоні. Нагадаємо, два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в ніч на вівторок в Бостоні під час міжнародного марафону. За даними поліції, бомби були закладені на відстані 50-100 метрів одна від одної. Загинули 3 і поранено більше 140 осіб. Влада США визнали подію терактом. Розслідування взяли під контроль ФБР. Ці вибухи стали найбільшою терористичною акцією на території США за останні 11,5 років. Як повідомило раніше ФБР, мотиви злочинців поки не встановлені, ситуація залишається нестабільною.

Україна скоротила імпорт нафти в 7 разів

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 7 разів - до 83,718 млн. дол. із 611 млн. дол.

Влада КНДР оголосила ультиматум Південній Кореї

Верховне командування КНДР пред'явило ультиматум Південній Кореї, зажадавши від неї припинити ворожу діяльність, спрямовану проти Пхеньяну.

У Печерському суді допитують Гайдука - без Тимошенко

Печерський районний суд Києва розпочав допит в якості свідка одного з засновників компанії «Індустріальний союз Донбасу» Віталія Гайдука у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році. Гайдук заявляє про відсутність у нього прямих доказів причетності Тимошенко до вбивства Щербаня.

ВР відмовилася призначити вибори у Києві

Верховна Рада України відхилила проект Постанови про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради (№1034). За відповідне рішення проголосували 200 депутатів із 373 зареєстрованих у сесійній залі.

В Ірані стався сильний землетрус: близько 40 людей загинули

Сотні людей могли загинути в результаті землетрусу магнітудою 7,8, який стався у вівторок на південному сході Ірану, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву неназваного представника іранської влади.

Янукович: Україна має амбітну мету - цього року підписати Угоду про асоціацію з ЄС

“Ми маємо амбітну мету - підписати в листопаді цього року на саміті в Вільнюсі Угоду про асоціацію з Європейським Союзом”, - сказав Президент.