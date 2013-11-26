Письменник-скандаліст Бузина назвав Україну "державою європейського зразка", але "штучною"

Про це заявив скандально відомий письменник Олесь Бузина під час презентації своєї нової книги "Союз плуга та тризуба. Як придумали Україну" .

Також він розповів про своє бачення історії етноніму "українець", який, за його словами, хоча і траплявся йому в документах 17 століття, але як етнонім почав використовуватися тільки на початку століття 20-го - в австрійській армії.

"Решта України почала дізнаватися і сприймати його десь з 1917 року. Центральна Рада в Києві створила комітет, щоб люди приходили до нього й отримували відповідь на те, хто такі українці. У 1917 році в Києві ніхто цього не знав. Є цілий глава в книзі про Євгена Чикаленка, відомого підприємця, який фінансував першу україномовну газету "Рада". Він називав себе "сіячем бактерії українства", - заявив Бузина.

В "Союзі плуга і тризуба" також розповідається про маловідомі моменти з життя відомих діячів української політики і культури - таких як Леся Українка, Ольга Кобилянська, Симон Петлюра, Іван Франко, Гетьман Скоропадський, Нестор Махно та інші.

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Наприклад, на думку Бузини, яку він висловив у своїй новій книзі, прототипом поета Івана Бездомного в романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" міг стати український поет Володимир Сосюра.

"Сосюру реально як пацієнта харківської "дурки" возили в московський Союз письменників для огляду, переконатися, нормальний він чи ні. У лікарняних тапках і "прикиді" він обідав у московському Будинку літераторів. Я висловив припущення, що там міг його бачити Булгаков. Той всіх помічав і Сосюру міг помітити", - сказав Бузина журналістам, порадивши їм наостанок почитати мемуари Сосюри.

Книга "Союз плуга і тризуба. Як придумали Україу" - шоста книга Олеся Бузини. Протягом останніх тринадцяти років він видав такі свої твори як "Вурдалак Тарас Шевченко", "Таємна історія України-Руси", "Поверніть жінкам гареми", "Воскресіння Малоросії", "Революція на болоті".

Основною рисою цих робіт є їхній скандальний характер.