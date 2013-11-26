Письменник-скандаліст Бузина назвав Україну "державою європейського зразка", але "штучною"
Створене в середині 19 століття "абсолютно штучна держава" Італія послугувала "рецептом" для створення України, якої до того не існувало
Про це заявив скандально відомий письменник Олесь Бузина під час презентації своєї нової книги "Союз плуга та тризуба. Як придумали Україну" .
Також він розповів про своє бачення історії етноніму "українець", який, за його словами, хоча і траплявся йому в документах 17 століття, але як етнонім почав використовуватися тільки на початку століття 20-го - в австрійській армії.
"Решта України почала дізнаватися і сприймати його десь з 1917 року. Центральна Рада в Києві створила комітет, щоб люди приходили до нього й отримували відповідь на те, хто такі українці. У 1917 році в Києві ніхто цього не знав. Є цілий глава в книзі про Євгена Чикаленка, відомого підприємця, який фінансував першу україномовну газету "Рада". Він називав себе "сіячем бактерії українства", - заявив Бузина.
В "Союзі плуга і тризуба" також розповідається про маловідомі моменти з життя відомих діячів української політики і культури - таких як Леся Українка, Ольга Кобилянська, Симон Петлюра, Іван Франко, Гетьман Скоропадський, Нестор Махно та інші.
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Наприклад, на думку Бузини, яку він висловив у своїй новій книзі, прототипом поета Івана Бездомного в романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" міг стати український поет Володимир Сосюра.
"Сосюру реально як пацієнта харківської "дурки" возили в московський Союз письменників для огляду, переконатися, нормальний він чи ні. У лікарняних тапках і "прикиді" він обідав у московському Будинку літераторів. Я висловив припущення, що там міг його бачити Булгаков. Той всіх помічав і Сосюру міг помітити", - сказав Бузина журналістам, порадивши їм наостанок почитати мемуари Сосюри.
Книга "Союз плуга і тризуба. Як придумали Україу" - шоста книга Олеся Бузини. Протягом останніх тринадцяти років він видав такі свої твори як "Вурдалак Тарас Шевченко", "Таємна історія України-Руси", "Поверніть жінкам гареми", "Воскресіння Малоросії", "Революція на болоті".
Основною рисою цих робіт є їхній скандальний характер.