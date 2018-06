Брітні Спірс помре цього року?

В інтернеті з`явилася сторінка When Is Britney Going to Die?, відвідувачам якої пропонують вгадати дату і час смерті співачки з точністю до хвилини.

Творці сайту обіцяють, що людина, правильно вказавши час смерті співачки, одержить звання Містер (або Місіс) Смерть і ігрову консоль PlayStation 3. Всі охочі можуть вказати не тільки дату, а й імовірну причину смерті Спірс.

Організатори конкурсу не повідомляють, як консоль буде доставлена переможцеві. Єдиною інформацією, яка потрібна від учасників заходу при відсиланні відповіді, є адреса електронної пошти.

Станом на 10 січня на сайті вже є кілька тисяч відповідей. Учасники опитування переважно схильні вважати, що Брітні Спірс не переживе 2008 року.

Лента.ру