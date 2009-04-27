Доходи українців під час кризи знизилися на 50%

Українці набагато більше, ніж росіяни, відчули на собі наслідки економічної кризи. Про це свідчать дані опитувань, що проводилися в квітні Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) і Research & Branding Group, повідомляє tsn.ua.

Наприклад, 90% українців вважають, що економічний стан нашої країни поганий, в Росії ж такої думки дотримується тільки половина опитаних. Як наслідок, в Україні майже 70% незадоволених життям, тоді як серед сусідів таких лише третина.

Але сказати, що кризу росіяни зовсім не відчули, теж не можна. В обох країнах опитані назвали головні ознаки економічного неблагополуччя: інфляцію, зменшення доходів, відмову від деяких товарів, скорочення зарплат, депресії, звільнення і зростання злочинності.

Правда, українці говорять, що їхні доходи впали наполовину, а росіяни - що на чверть. Думки про кризу заважають нормально працювати кожному другому українцю і лише кожному третьому росіянину, люди почали економити (66% українців проти 58% росіян) і відкладати про чорний день (21% проти 13%). Але якщо для жителів Росії головною стратегією поведінки в кризу є "працювати, як і працювали", то українці шукають додаткових заробітків.

Головна відмінність в думках між росіянами і українцями - ставлення до влади. Якщо в Україні 66% населення не має довіри до влади, то росіяни, навпаки, підтримують уряд (70%). Якщо лише третина росіян вважає ситуацію у своїй країні політично нестабільною, то у нас таких аж 90%.

"Якщо ж казати про політактивність, то українці серйозно випереджають в цьому росіян - майже завжди готові до участі в акціях протесту близько 60% опитаних", - зазначив перший заступник директора ВЦВГД Костянтин АБРАМОВ.

На думку соціолога Євгена Коп№атька, засновника R&B, саме недовіра до влади дає таку відмінність у сприйнятті кризи. "Звичайно, не потрібно недооцінювати і той факт, що українці взагалі люблять прибіднюватися, але думаю, що в даному випадку питома вага цього невелика", - говорить КОПАТЬКО.