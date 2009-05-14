Улітку долар подешевшає до 7 грн.

Укріплення гривні, яке різко розпочалося 12 травня, триватиме і надалі і влітку повинне досягти рівня 7,0-7,5 грн/дол. Такої думки дотримуються українські експерти.

Банкіри припускають, що незабаром Нацбанк розпочне закупівлю доларів у резерв.

"Зараз учасники ринку, які тримали валюту для спекуляцій, намагаються її продати, розуміючи, що продовжуватиметься зміцнення гривні. Тому на ринку стабільне перевищення пропозиції над попитом", - заявив начальник відділу аналізу фінансових ринків ING-банку Олександр Печерицин.

Банкіри розповідають, що до деяких з них в останні два тижні звертаються зарубіжні інвестори, які вкладають кошти на короткий термін.

"Звичайно, спекулятивний капітал несприятливий в шокові моменти, але за декілька місяців він може укріпити гривню до 7,0-7,5 грн/дол", - відзначив казначей одного з найбільших банків з іноземним капіталом.

Банкіри впевнені, що до кінця літа вище за цей рівень гривня не подорожчає.

"Подальше подорожчання гривні можливе, але НБУ навряд чи піде на надмірне її зміцнення, тому що порушиться баланс експорту і імпорту, який склався", - говорить директор казначейства "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Кравченко.

На початку осені банкіри чекають повернення тенденції на зміцнення долара і невеликої девальвації гривні, пов`язаної із зростанням політичних ризиків.

"Найвірогідніші причини девальвації – різко зростаючий імпорт і збільшення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу", - вважає економіст Astrum Invesment Management Олексій Блінов. – "Чим ширше за сальдо, тим більше діра, яку необхідно компенсувати валютними інтервенціями. Світова економіка ще не стабілізувалася, тому на неї дуже негативно можуть вплинути новини про різкі падіння цін на метал, що відіб`ється на девальвації гривні".

При всіх цих чинниках експерти поки не чекають появи в Україні істотних об`ємів довгострокових інвестицій.

Що стосується причин зміцнення гривні, то банкіри серед них називають грамотну політику НБУ, транш МВФ та послаблення долара до інших світових валют.

"Головне – НБУ показав, що може утримати гривну від падіння, плюс цільові інтервенції НБУ для погашення кредитів фізичними особами, які збили ажіотажний попит населення на валюту, виділення чергового траншу МВФ, останні постанови НБУ, які понизили попит на валюту з боку банків", - говорить Кравченко.

Як повідомлялося, курс купівлі долара в обмінниках вранці у середу склав 7,60-7,80 грн, курс продажу американської валюти - 7,82-8 грн за долар.

Гривня також несуттєво зміцнилася відносно євро та російського рубля. Так, курс купівлі готівкового євро банки встановили на рівні 10,30-10,65 грн., курс продажу склав 10,67-10,95 грн за євро.

Нагадаємо, у вівторок, 12 травня, на міжбанківському валютному ринку сильно подешевшав долар. Торги на міжбанку завершилися в діапазоні 7,734-7,7785 грн за долар і 10,6275-10,655 грн.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні відносно долара і знизив відносно євро. На 13 травня НБУ встановив офіційні курси валют на рівні 7,6555 грн за долар і 10,475021 грн за євро.

За матеріалами ТСН