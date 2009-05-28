Школярів Києва слід забезпечити раціональним харчуванням

Прокуратура столиці за дорученням прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО провела перевірки щодо охорони життя і здоров’я дітей і вимагає від міської влади забезпечити школярів раціональним харчуванням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, статтею 6 Закону України „Про охорону дитинства” передбачено, що держава сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування.

Добова норма харчування школярів затверджена постановою Кабінету міністрів України. Однак, за даними науковців, такі норми харчування для дітей можуть задовольнити їхні потреби лише на граничному мінімумі.

Проте встановлено, що районними державними адміністраціями, відповідними управліннями освіти не забезпечено харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів районів навіть на рівні, затвердженому урядом, йдеться у повідомленні.

Вартість одного гарячого обіду для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Деснянського, Дніпровського, Солом’янського та Святошинського районів Києва є нижче норм та становить для дітей 1-4 класів від 4,50 до 5,20 грн. (норма за середніми цінами 5,45 грн.). Для учнів 5-11 класів – від 5,00 до 6,81 грн. – (норма за середніми цінами 6,45 грн.).

Крім того, внаслідок включення до вартості гарячих обідів витрат підприємств, які організовують харчування в школах, вартість гарячого обіду – фактична ціна продуктового набору – становить лише 60-75% від загальної його вартості.

Останнє свідчить про те, що діти отримують харчування в середньому лише на 3 грн.

Також прокуратурою встановлено, що деякими підприємствами продукти закуповуються за цінами значно вищими за оптові, а в деяких випадках навіть і за роздрібні.

Так, в Оболонському та Шевченківському районах столиці при середній вартості рису по місту 4,11 грн. закуповують його по 10 грн.

Прокурорськими перевірками, проведеними спільно з Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва, встановлено, що раціони організованого харчування збіднілі на білки тваринного походження, вітаміни, макро- та мікроелементи, об’єм та вага страв не відповідають потребам дітей. У шкільних їдальнях практикується заміна м’яса та риби на продукти з низькою харчовою цінністю (страви з круп та макаронні вироби).

Також встановлено, що в більшості навчальних закладів обідні страви не мають достатнього рівня смакових якостей. В окремих школах за смаковими якостями обідні страви не витримують жодної критики та навіть фактично не придатні до вживання.

За результатами перевірок прокуратурою міста направлено подання до Київської міської державної адміністрації щодо усунення виявлених порушень закону. Результати перевірок було 26 травня обговорено на міжвідомчій нараді у прокуратурі Києва за участю керівників органів влади, правоохоронних органів та працівників прокуратури столиці.