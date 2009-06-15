У Міжгірському держлісгоспі виявлено майже 140 порушень з охорони праці

Лише в одному Міжгірському держлісгоспі на Закарпатті виявлено майже 140 порушень з охорони праці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Територіального управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області Богдан ДОРОШ.

За його словами, лісозаготівля і лісопереробка залишається однією з провідних та найбільш травмонебезпечних галузей економіки Закарпаття, і саме тому виробництва цієї галузі залишаються під особливою увагою.

Минулого тижня територіальне управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області завершило комплексну перевірку стану безпеки виробництва та охорони праці у Державному підприємстві «Міжгірське лісове господарство».

Фахівці обстежили 15 структурних підрозділів, виявивши при цьому майже 140 порушень нормативно-правових актів з охорони праці. Керівнику підприємства видано 8 обов’язкових до виконання приписів, призупинено роботу 11 одиниць лісопильного та деревообробного обладнання, а також заборонено 7 видів лісозаготівельних робіт, що можуть обернутися ризиками для здоров’я і життя працівників підприємства. За результатами перевірки накладено 5 штрафів на посадових осіб, в т. ч. й на директора підприємства. Загалом, стан охорони праці у ДП «Міжгірське ЛГ» визнано недостатнім.

Б.ДОРОШ також повідомив, що для проведення лісосічних робіт підприємство має майже 20 одиниць машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проте не отримало дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки від Держгірпромнагляду України, як того вимагає порядок їх видачі, затверджений Постановою Кабінету міністрів №1631. Це ж стосується й робіт підвищеної небезпеки, що їх на підприємстві проводиться понад 20 видів.

«Останній нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, зареєстрований 18 липня 2007 року з верстатником деревообробних верстатів, якому встановлено ІІ групу інвалідності», — зазначив Б.ДОРОШ.

Довідка УНІАН. ДП «Міжгірське ЛГ» створено у травні 1995 року. Підприємство є структурним підрозділом Закарпатського облуправління лісового та мисливського господарства. До складу підприємства входять 7 лісництв, деревообробний та транспортний цехи, будівельна дільниця, нижній склад.

Види діяльності: надання послуг у лісовому господарстві, лісівництво та лісозаготівля, виготовлення продукції лісового господарства, лісопильне та стругальне виробництво, будівництво.