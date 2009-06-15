Економіка України як і раніше переживає спад - експерти

Київ. Економіка України як і раніше переживає спад, що обумовлене сильною залежністю від зовнішнього попиту і все ще слабкою активністю на кредитному ринку, говориться в аналітичному звіті, підготовленому інвестиційною компанією "Трійка Діалог Україна".

У звіті наголошується, що після значного спаду в першому кварталі 2009 року відновлення економіки, скоріш за все, спостерігатиметься лише за умови пожвавлення кредитного ринку, а також стабілізації зовнішнього попиту.

На думку аналітиків "Трійка Діалог Україна", у ході адаптації до кризи економіці в поточному році доведеться покладатися на внутрішні джерела зростання, якщо не відбудеться швидкого відновлення зовнішнього попиту. Тоді як експортно-орієнтовані сектори показували гірші результати, підприємства, що спираються переважно на внутрішній попит, навпаки, почали показувати деяке зростання після різкого спаду, що спостерігався на початковій стадії кризи.

Причиною цього, вважають аналітики, є ослаблення гривні і ефект імпортозаміщення, що наступив слідом за цим.

"Ми поки що утримуємося від перегляду своїх прогнозів і як і раніше чекаємо спаду в економіці країни за підсумками нинішнього року на 8%, виходячи з прогнозів відновлення активності на кредитному ринку і стабільного світового попиту на метали", - наголошується у звіті.