У Києві призупинено роботу понад 150 ліфтів

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву призупинено роботу 152 ліфтів із 195 перевірених у житловому фонді Подільського, Святошинського та Оболонського районів столиці.

Як повідомили УНІАН в Інформцентрі Держгірпромнагляду, притягнуто до адміністративної відповідальності 59 осіб.

Перевірки виявили найтиповіші порушення нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації ліфтів: власники не проводять експертних обстежень ліфтів, які відпрацювали нормативний термін (25 років); особи, відповідальні за організацію експлуатації ліфтів, не проходять відповідного навчання і перевірки знань з охорони праці; машинні приміщення не ремонтуються; освітлення шахт несправне тощо.

Зараз тривають перевірки ліфтового господарства Оболонського району.

Як зазначив заступник голови Держгірпромнагляду Степан ДУНАС, щороку в Києві зростає кількість відпрацьованих ліфтів на 600-800 одиниць. Нині із 20 тисяч ліфтів житлового фонду столиці понад 6 тисяч відпрацювали більше 25 років.

Загалом у багатоповерхівках України експлуатується близько 96 тисяч ліфтів, з яких понад 34 тисячі відпрацювали допустимий термін. Ще в 2004 році уряд дав доручення обласним та міським держадміністраціям розробити регіональні програми модернізації, ремонту і заміни ліфтів, які експлуатуються у житловому фонді всіх форм власності. Як показали перевірки, виконання зазначених програм виконується вкрай незадовільно, наголосили у Держгірпромнагляді.

Так, наприклад, в Україні протягом минулого року замінено лише 410 ліфтів, з них – 142 у Києві та області, 59 – у Запорізькій, 43 – у Харківській, 26 – у Одеській області. У Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях не замінено жодного ліфта.

«Зважаючи на такий підхід до вирішення зазначеної проблеми, через декілька років ліфтове господарство та система обслуговування буде зруйнована взагалі»,- резюмував С.ДУНАС.