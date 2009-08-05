Оператор Beeline розширив міжнародний роумінг у Греції, Німеччині та Конго.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, тепер всі абоненти Beeline можуть користуватися мобільним зв`язком у Греції та Німеччині, а також GPRS-роумінгом у Конго.

У Греції зв`язок для абонентів Beеline став доступний завдяки співпраці з оператором зв`язку «Cosmote», який працює в стандарті GSM 900/1800. Покриття мережі партнера охоплює 99% населеної території Греції.

У Німеччині партнером Beeline став оператор зв`язку «Vodafone». Оператор працює в стандарті GSM 900/1800 і має покриття по всій території Німеччини.

Всім абонентам Beeline тепер доступний GPRS-роумінг в Конго, завдяки партнерству з оператором «Vodacom Congo». Знаходячись в Конго, абоненти Beeline можуть безперешкодно користуватися послугами WAP, «Мобільний Інтернет» і відправляти MMS, не міняючи налаштувань у своєму телефоні.

На сьогодні для абонентів сервісу Beeline послуги роумінгу доступні в мережах 70 операторів в 56 країнах світу. Для абонентів Beeline-бізнес міжнародний роумінг діє в 120 країнах світу, у партнерстві з 193 операторами. Також всі абоненти Beeline можуть користуватися GPRS-роумінгом в 31 країні, в мережах 37 партнерів.