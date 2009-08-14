Microsoft і Nokia створюють глобальний альянс

Світовий лідер програмного забезпечення Microsoft (США) і найбільший у світі виробник смартфонів Nokia (Фінляндія) об`єдналися в глобальний альянс для розробки й просування мобільних рішень для продуктивної роботи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Microsoft.

Як наголошують у повідомленні, 12 серпня 2009 року президент Microsoft Business Division Стівен ЕЛОП (Stephen Elop) і виконавчий віце-президент Nokia з пристроїв Кай ОЇСТАМО (Kai Oistamo) оголосили про досягнуту домовленість і про спільне бачення майбутнього мобільної продуктивності.

Згідно з умовами угоди, обидві компанії негайно почнуть співпрацю над дизайном, розробкою й просуванням рішень для мобільних професіоналів. У результаті співпраці, Microsoft Office Mobile і програмне забезпечення Microsoft для бізнес-комунікацій, спільної роботи й управління пристроями з`явиться на пристроях Nokia, що працюють на основі Symbian. Ці рішення будуть доступні для широкого спектру смартфонів Nokia, починаючи з оптимізованої для бізнесу лінійки Nokia Eseries. Обидві компанії просуватимуть ці рішення серед компаній, операторів і користувачів. Окрім співпраці над існуючими ПЗ і пристроями, компанії використовуватимуть ці переваги для розробки рішень для нових пристроїв Nokia.

Домовленість базується на досягненнях Nokia в оптимізації доступу до електронної пошти та іншої особистої інформації за допомогою Exchange ActiveSync. Наступного року Nokia планує запропонувати Microsoft Office Communicator Mobile на своїх смартфонах, а в майбутньому на пристроях з`являться інші додатки Office і пов`язане з ними ПЗ. Зокрема, користувачам запропонують такі можливості, як перегляд, редагування, створення й розповсюдження документів на більшій кількості пристроїв за допомогою оптимізованих для мобільного використання версій Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel і Microsoft OneNote. Можна буде користуватися корпоративним сервісом миттєвих повідомлень і оптимізованим конференц-сервісом за допомогою Microsoft Office Communicator Mobile. Також буде забезпечено мобільний доступ до інтранет- і екстранет-порталів, створених за допомогою Microsoft SharePoint Server тощо.

Довідка УНІАН. Nokia – найбільший у світі виробник мобільних пристроїв за часткою ринку, лідер конвергентної індустрії інтернету й телекомунікацій. Компанія створює широкий асортимент пристроїв для всіх основних споживчих сегментів, а також надає інтернет-сервіси. Крім того, Nokia поставляє широкий асортимент оцифрованої картографічної інформації через NAVTEQ, а також обладнання, рішення й послуги для мереж зв`язку через Nokia Siemens Networks.

Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є визнаним світовим лідером у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень.

З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдання якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження й локалізація новітніх технологій на території України.