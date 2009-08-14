У Білорусі пектимуть хліб із логотипом ДАІ

Білоруське підприємство “Гроднохлібпром” розмістить на своїй продукції логотип ДАІ та заклик дотримуватись правил дорожнього руху.

До кінця серпня планують випекти мільйон батонів з таким логотипом.

У майбутньому аналогічні написи з’являться на ковбасі місцевого м’ясокомбінату, а також на продукції лікеро-горілчаного заводу. На пляшках, зокрема, буде напис: “Випив – не сідай за кермо!”.

У виконкомі Гродненської області вважають, що нововведення “приверне увагу до проблеми травматизму на дорогах”.

Lenta.ru