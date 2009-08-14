У Білорусі пектимуть хліб із логотипом ДАІ
12:37, 14 серпня 2009Права споживачів
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“Гроднохлібпром”
Білоруське підприємство “Гроднохлібпром” розмістить на своїй продукції логотип ДАІ та заклик дотримуватись правил дорожнього руху.
До кінця серпня планують випекти мільйон батонів з таким логотипом.
У майбутньому аналогічні написи з’являться на ковбасі місцевого м’ясокомбінату, а також на продукції лікеро-горілчаного заводу. На пляшках, зокрема, буде напис: “Випив – не сідай за кермо!”.
У виконкомі Гродненської області вважають, що нововведення “приверне увагу до проблеми травматизму на дорогах”.
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