Україну пропонують оголосити територією, вільною від ГМО

Верховна Рада України розгляне законопроект, в якому пропонують оголосити Україну територією, вільною від генетично модифікованих організмів (ГМО): заборонити створення, виготовлення, випробування, впровадження в обіг, імпорт і торгівлю ГМО і продуктами на їх основі.

Його автор – народний депутат Володимир Даниленко (Комуністична партія) стверджує, що вживання ГМО небезпечне для здоров`я і може призвести до "непередбачених наслідків".

Варто зазначити, що це не перша подібна ініціатива. У травні Кабмін ухвалив рішення про обов`язкове маркування з 1 липня продуктів, що містять більше 0,9% ГМО. Продукти без відповідних позначок повинні вилучати з обігу. Зараз Мінагрополітіки готує постанови про контроль за вмістом ГМО в продукції тваринництва під час її ввезення та апробації.

Найбільше поширені у світі генетично модифіковані соя, кукурудза, рис, помідори і цукровий буряк. У рослини вводять гени, які дозволяють їм бути стійкішими до гербіцидів, комах і несприятливих умов зростання. За оцінкою голови правління Dakor Agro Holding Мирослава ПОЛІО, на сьогоднішній день в Україні більше половини сої трансгенного походження, кукурудзи – набагато менше.

Учасники ринку офіційно не зізнаються у використанні ГМО. Але в неформальних бесідах повідомляють, що в Україні використовують корм і ветпрепарати на основі таких організмів. "При вирощуванні деяких сільгоспкультур врожайність ГМО-культури в півтора раза перевищує звичайну", - відзначає гендиректор Sintal Agriculture Вадим МОГИЛА.

За його словами, витрати на схему засобів захисту при обробці звичайної культури складають від 400 грн/га, а при обробці ГМО-культури – до 100 грн/га. В українсько-польському підприємстві "Комбікормовий завод "Піаст-Ніжин" стверджують, що при використанні комбікормів з ГМО термін вирощування великої рогатої худоби і свиней до забою скорочується з 6-8 місяців до 4-6 місяців. "Враховуючи це, і той факт, що вартість комбікорму з ГМО на 20-30% дешевше, оборот і прибутковість бізнесу в цьому випадку вища", - пояснюють у компанії.

"Ухвалення цього закону вигідне компаніям, які виробляють або продають засоби для захисту рослин", - вважає В.МОГИЛА. За його словами, враховуючи вартість схеми засобів захисту при обробки звичайної культури і те, що офіційно в Україні обробляється 26 млн. га землі, щорічні втрати цих компаній можуть скласти від 10,4 млрд грн.

Якщо згаданий законопроект ухвалять, уряду необхідно буде знайти кошти для його фінансування. "Набір реагентів ("Тест-система"), за допомогою яких виявляють ГМО у складі продукту або сировини, в Росії коштує 3-4 тис. грн., в інших країнах – 8 тис. грн. Одного набору вистачає на перевірку 50 зразків", - говорить начальник лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП "Укрметртестстандарт" Руслан ГОЛУБЕЦЬ.

За даними "Укрметртестстандарта", зараз в Україні працюють 12 лабораторій з перевірки харчових продуктів на вміст ГМО, що пройшли акредитацію, окрім лабораторій Мінагрополітіки і санепідемстанцій. Нагадаємо, у червні президент Віктор Ющенко зобов`язав Кабмін до 1 вересня створити мережу лабораторій з перевірки харчових продуктів на вміст ГМО.

ТСН