Мережа ProStor відкрила магазин у Дніпродзержинську

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 4 листопада відкрила магазин у Дніпродзержинську (Дніпропетровська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 323,2 кв. м, торгова - 282,8 кв. м. Це третій магазин ProStor у Дніпродзержинську. Перший магазин відкрили у вересні 2005 р.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (м. Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфюмерії і косметики з 2005 року.

На 5 листопада 2009 року мережа складається з 112 магазинів у 33 містах Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та АР Крим. Загальна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 000 кв.м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».