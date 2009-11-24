Зарплати українців зменшились на 10%

Реальні зарплати українців скорочуються, констатують у Міжнародній організації праці. Головною з-поміж усіх причин експерти називають вплив кризи. Про це йдеться в Глобальній доповіді МОП за 2009 рік.

Реальна мінімальна зарплата українців 2008 року знизилася на 10%, підрахували експерти МОП. Такі ж показники вони прогнозують і за цей рік. Українські робітники заробляють дуже мало, якщо порівнювати з рівнем заробітку в країнах Європейського Союзу, зауважує національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь КОСТРИЦЯ.

В інтерв’ю «Німецькій хвилі» він сказав, що організація відзначає в Україні різке зростання боргів з зарплати. «Станом на сьогодні - це 1,6 млрд. гривень заборгованості. До кризи вона складала 650 мільйонів гривень. Зараз більше мільярда гривень заборгованість з зарплати на економічно активних підприємствах України», - додав представник МОП.

Він зауважив, що відповідно до висновків Глобальної доповіді, Україна, як і інші країни, має більше уваги приділяти підвищенню мінімальної заробітної плати, а також подбати про належний захист людей, які втратили роботу, та активніше шукати діалогу між профспілками і роботодавцями.

“Німецька хвиля”