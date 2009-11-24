В Україні зменшилась контрабанда мобільних телефонів

Державна митна служба констатує зменшення кількості ввезення нелегальних мобільних телефонів до України цього року з 90 до 10-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Держмитслуби Анатолій МАКАРЕНКО.

«На сьогодні, за нашими оцінками, «сірий», тіньовий сегмент ринку, становить близько 10%, від 10 до 15%. Цю піраміду, в якій раніше було 10% «білого», прозорого імпорту, перевернуто, ми бачимо і подальшу роботу в цьому напрямі», - сказав він.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки контролю за ввезенням і реєстрації на внутрішньому ринку мобільних телефонів за кодами IMEI.

Зокрема, за даними голови НКРЗ Сергія КОЛОБОВА, станом на 24 листопада ц. р. видано дозволів на ввезення до України 3 млн. 567 тис. мобільних терміналів, що в 5 разів більше кількості телефонів, ввезених легально минулого року. При цьому, внесено до бази 2 млн. 612 тис. телефонів. Легалізація імпорту мобільних телефонів забезпечила додаткові надходження митних платежів з цього товару з початку року в сумі 333 млн. грн.

Як нагадав А.МАКАРЕНКО, з 1 вересня забезпечено взаємодію інформаційної системи обліку мобільних телефонів (ІСОМТ) з автоматизованою системою митного контролю.

Як повідомив начальник УДЦР Петро СЛОБОДЯНЮК, таким чином, загалом на сьогоднішній день до узагальненої бази даних УДЦР внесено 80 млн. 616 тис. кодів IMEI телефонів, які обслуговуються операторами і є в торгових мережах. За його словами, до «білого» списку легальних телефонів входять всі телефони – нові та які використовувалися до 1 вересня 2009 р. «Всі підключені до 1 вересня телефони ми вважали «білими», і ввели в базу IMEI, тому там більше 80 млн. записів», - зазначив начальник УДЦР.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням НКРЗ, коди IMEI всіх мобільних телефонів, які ввозяться і реалізуються в Україні, мають бути занесені до узагальненої бази даних УДЦР.

IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі під час виготовлення телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора.

Рішеннями НКРЗ передбачено, що, починаючи з 31 липня ц.р., оператори мобільного зв`язку здійснюватимуть підключення лише тих нових телефонів, коди IMEI яких зареєстровані в узагальненій базі даних УДЦР.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів інформаційної системи має три реєстри: білий, чорний і сірий списки. До білого вносять номери кодів зареєстрованих мобільних телефонів. До чорного – не занесені до білого або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори не мають права обслуговувати ці телефони). До сірого списку – коди телефонів, які не зареєстровані ні в білому, ні в чорному списку. Впродовж трьох місяців телефони з цього списку переходять до білого або чорного списку (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).