За рік Україна стала найбіднішою країною Європи

Україна встановила ще один сумний рекорд - за підсумками жовтня вона опустилася на останнє місце із зарплат в Європі в доларовому еквіваленті. При цьому рівень цін у країні можна порівняти з рівнем цін в інших найбідніших країнах Європи, а за деякими категоріями (наприклад, житло) навіть вище.

Правда, до кінця грудня Україна має всі шанси піднятися на передостаннє місце: молдавський лей за останні півтора місяця подешевшав на 20% до 12,3 лей за долар, а гривня, навпаки, зміцнилася з 8,15-8,20 до 8 грн/$. Виходить, що Новий рік ми маємо шанси зустріти з більш "високими" зарплатами в доларах - $ 246, у Молдові буде всього $230. На жаль, у гривневому еквіваленті наші доходи навряд чи серйозно зростуть. Та й Білорусь ми обженемо, схоже, ще не скоро.

Причини провалу за доходами - в різкому падінні курсу гривні і в "заморожуванні" зарплат. Заморожені оклади бюджетників, не підвищує їх і приватний сектор. Офіційні заробітки, за даними Держкомстату, за рік майже не зросли - у жовтні 2008 року середня зарплата була 1917 грн., а в жовтні 2009-го - 1950.

Звичайно, можна говорити, що реальні доходи українців більше, тому що статистика не враховує "тіньові" заробітки - так звані "зарплати в конвертах". Але останні під час кризи також впали - наприклад, у торгівлі аж на 40%, говорить аналітик МЦПД Олександр Жолудь. "Зараз ринок праці "усох" і оживе не раніше, ніж почнуть виходити з кризи основні галузі - металургія та машинобудування, це має статися в березні-квітні, - говорить Жолудь. - У 2010 році номінальна зарплата буде рости разом з інфляцією (МЦПД прогнозує 11%), так що купівельна спроможність гривні залишиться незмінною. Але зростання зарплат, що покриває хоча б відсоток інфляції, почнеться з другого півріччя, а до літа підвищення чекати не варто".

“Сегодня”