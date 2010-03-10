Мережа ProStor відкрила магазин у Краматорську

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 6 березня відкрила магазин в Краматорську (Донецька обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 251,9 кв. м, торгова – 234 кв. м. Це третій магазин мережі ProStor в Краматорську.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії і косметики з 2005 року.

Всього в Україні працює 118 магазинів краси та подарунків ProStor у центрально-східному і південному регіонах України. Сукупна торгова площа магазинів перевищує 18 тис. кв. м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».