Мережа ProStor відкрила магазин у Краматорську
17:19, 10 березня 2010Права споживачів
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Парфюмерно-косметична мережа ProStor 6 березня відкрила магазин в Краматорську (Донецька обл.).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.
Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 251,9 кв. м, торгова – 234 кв. м. Це третій магазин мережі ProStor в Краматорську.
Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії і косметики з 2005 року.
Всього в Україні працює 118 магазинів краси та подарунків ProStor у центрально-східному і південному регіонах України. Сукупна торгова площа магазинів перевищує 18 тис. кв. м.
До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.
Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».
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