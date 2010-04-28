Міністр ЖКГ позитивно оцінює проведену в країні роботу з благоустрою

Міністр житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ позитивно оцінює проведену в країні роботу з благоустрою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Я із задоволення хочу сказати, що вона проходить дуже успішно, в ній взяли участь всі населені пункти України», - сказав міністр.

Зокрема, за його словами, під час акції було ліквідовано більш як 34 тис. несанкціонованих сміттєвих звалищ, прибрано і вивезено понад 3 млн. куб. м побутових відходів, прибрано прибудинковій території 546 млн.кв.м, висаджено більш як 5 млн. дерев і більш як 4 млн. кущів, а також створено 748 тис.кв.м нових газонів. На сьогодні майже завершена робота з прибирання парків і скверів, крім того, відремонтовано 23 тис. дитячих майданчиків, збудовано 115 нових майданчиків.

Завершується робота з наведення порядку на кладовищах, братських могилах і меморіальних комплексах.

«Ця робота є не разовою, а системною, ми не маємо наміру її залишати після проведення основних заходів на 9 травня. Ми маємо систему контролю за проведенням цих робіт. Хочу наголосити, що держорганами влади, відповідно до їх компетенції, було проведено 12 тис. рейдів і перевірок, складено 6 тис. протоколів, внесено штрафні санкції за порушення правил благоустрою на більш як 290 тис.грн. Акцентую на цьому увагу в тому плані, що уряд серйозно ставитиметься до того, щоб українці проживали в нормальних упорядкованих населених пунктах», - сказав міністр.