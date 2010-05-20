Майже 75% автоперевізників порушують права споживачів

Територіальні управління у справах захисту прав споживачів перевірили 484 суб’єкти господарювання різних форм власності у сфері надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування. З них у 419 перевізників (86,6% від усієї кількості перевірених) виявили різні порушення чинного законодавства. Крім того, 74,2% від усієї кількості перевірених автоперевізників різних форм власності не надають пасажирам необхідної, достовірної, своєчасної інформації.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що фахівці виявили 946 порушень вимог законодавства про захист прав споживачів: невиконання порядку надання необхідної, доступної, достовірної інформації (38,8% ); надання послуг, які не відповідають вимогам нормативних документів (НД) (15,1%); порушення санітарно-технічного стану транспортних засобів (4,1%); невиконання умов безпечного перевезення пасажирів (3,3%); недотримання графіка руху(1,9 %).

Наприклад, одним з обов’язків автоперевізника, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, є забезпечення зручної, безпечної поїздки пасажирів, збереження та доставки їх багажу згідно з договором перевезення і розкладом руху. Під час перевірки одного з міжміських маршрутів житомирського напряму встановлено порушення умов договору щодо перевезення пасажирів. У дозволі на пасажирські перевезення зазначено марки транспортних засобів ЛІАЗ-6777, ЛАЗ-645, а фактично перевезення здійснювались транспортним засобом марки ПАЗ. Крім того, в салоні автобуса відсутні позначення входу і виходу. Також перевізники часто здійснюють перевезення великої кількості пасажирів, які стоять, в той час, як за технічною характеристикою транспортного засобу кількість таких місць або обмежена, або не передбачена.

Крім того, перевірки зафіксували порушення вимоги НД щодо безпеки життя, здоров’я і майна пасажирів: блокування доступу пасажирів до дверей аварійного виходу, несправність або відсутність кнопки екстреної зупинки, відсутність вогнегасника, укомплектованість аптечки першої допомоги медпрепаратами із простроченим терміном придатності, неробочий стан спідометру тощо. У салонах автобуса відсутня інформація про перевізника, страхувальника (найменування, адреса, телефон), відомості про розмір штрафів, перевезення багажу тощо. Суб’єкти господарювання допускають й такі порушення як початок руху до повного зачинення дверей, відчинення дверей до повної зупинки, продаж квитків під час руху автобуса, куріння водія під час руху тощо.

Інспектори також виявили, що перевізники міських, міжміських, міжобласних маршрутів систематично порушують вимоги ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та укладають угоди про спільну діяльність із приватними підприємцями, які є власниками автотранспорту і, водночас, фактичними перевізниками. Цей факт призводить до численних порушень у сфері перевезень, ускладнює контроль за виконанням вимог чинного законодавства.

За результатами перевірок видано 262 приписи щодо припинення порушень прав споживачів. До адміністративної відповідальності притягнено 464 особи, на них накладено адміністративні штрафи на суму близько 54 тис. грн. До підприємств-порушників застосовано адміністративно-господарські санкції на суму 49 тис. грн.