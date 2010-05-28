У Росії можуть заборонити продаж пива вночі

Група депутатів-єдиноросів внесла у четвер до Держдуми законопроект, який забороняє продаж пива вночі і надає продавцям право вимагати паспорт, щоб встановити вік покупця пива, якщо є сумнів в тому, що йому вже виповнилося 18 років.

В даний час в РФ діє заборона на продаж пива неповнолітнім. Поправки передбачають, що не допускається роздрібний продаж пива і напоїв з 23 години до 8 ранку за місцевим часом, окрім пунктів громадського харчування - кафе і ресторанів.

Крім того, пропонують ввести додаткові обмеження на продаж пива і напоїв на його основі на територіях, прилеглих до дитячих, освітніх, медичних організацій і до спортивних об`єктів.

Також пропонують ввести заборону на роздрібний продаж пива із вмістом етилового спирту більше 5% в місцях масового скупчення людей і біля джерел підвищеної небезпеки, зокрема на гуртових продовольчих ринках, об`єктах військового призначення, на прилеглих до них територіях, а також в рундуках, кіосках, наметах, контейнерах, з рук, з лотків, автомашин та інших нестаціонарних точок.

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