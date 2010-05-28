ТМ «Zibert» розкриває секрети

З середини травня шанувальники пива мають змогу спостерігати за новими активностями ТМ «Zibert». Завдяки новому рекламному ролику відкривається «Пивоварня Зіберта». Відтепер кожен знає, що для виготовлення пива «Zibert» використовується кришталева вода, якісний ячмінь та найкращий хміль, повідомила УНІАН прес-служба компанії “Оболонь”.

Крім тонкощів створення смачного пива, у ролику підмічено ставлення німців до процесу смакування цим напоєм. Адже для того, щоб насолодитись німецьким пивом, необхідна виняткова атмосфера. Багато музики, смачна їжа, веселі танці та друзі є невід’ємними атрибутами німецького пива. І, звичайно, чарівна Гретта, яка подає пиво з пишною піною до столу.

Начальник відділу маркетингу пива корпорації «Оболонь» Олексій БЕЗУГЛИЙ розказав, що для того, аби створювати якісне пиво "Zibert", потрібно багато працювати. “Але, як відомо, німці - це та нація, яка вміє якісно працювати і гарно відпочивати. Саме тому, крім віртуальної екскурсії на завод, ми вирішили показати епізод з життя німця, коли він просто відпочиває і насолоджується улюбленим пивом», - додав він.

Ролик можна подивитися тут: http://www.youtube.com/watch?v=sGGQLwoVV_Y

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.