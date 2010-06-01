В Одесі закрили всі пляжі

В результаті сильної зливи, яка накрила Одесу на вихідних, на станціях біологічного очищення сталися аварії, які призвели до того, що десятки тонн фекальних мас з каналізації потрапили в море.

Була повністю виведено з ладу каналізаційно-насосна станція 6-Б, розташована в районі 16-ї станції Великого Фонтану, через тиск води тонни каналізаційних мас потрапили в зливний колектор, який виходить у море.

Крім того, те ж саме відбувалося і на селищі Котовського. Вчора, 31 травня, очисні споруди стали працювати, але й ті не в повному обсязі.

У зв`язку з цим завідуюча обласною санстанцією Любов Засипка заявила, що морське водокористування на усіх міських пляжах Одеси заборонене. За її словами, після потужних злив, які пройшли у місті, СЕС ухвалила рішення про заборону купання.

"Ніхто спеціально не встановлював огорожу на пляжах, але купатися зараз у морській воді шкідливо для здоров`я. Адже дощова вода змила в море весь бруд", - заявила фахівець. На думку фахівців СЕС, купатися на пляжах міста можна буде не раніше кінця тижня.

Як повідомлялося, через небувалу зливу, що пройшла в Одесі увечері 28 травня, деякі вулиці міста опинилися під водою.

ТСН