Мінтранс вдосконалюватиме роботу автомобільного транспорту

На засіданні колегії Державної адміністрації автомобільного транспорту Міністерства транспорту і зв`язку України (Державтотрансадміністрація) сьогодні схвалено і затверджено заходи щодо вдосконалення роботи автомобільного транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

У повідомленні наголошується, що затверджений документ є систематизованим комплексом заходів, згідно з яким автомобільна галузь розвиватиметься і функціонуватиме у найближчі роки.

Зокрема, документ включає низку основних проблемних питань, які вже давно потребують невідкладного розв’язання, і містить шляхи їх розв’язання з чітко визначеними термінами. Йдеться про розв’язання проблемних питань і вдосконалення ринку внутрішніх і міжнародних перевезень, маршрутної мережі, нормативно-правове забезпечення, реформування системи управління галузі автомобільного транспорту, роботу у сфері безпеки автоперевезень, комплексних заходів з ліквідації «нелегальних» перевезень, підготовку до Євро-2012.

Основними завданнями Державтотрансадміністрації на 2010-2011 роки, згідно з документом, є:

- у сфері внутрішніх перевезень: врегулювання системи формування і управління єдиною мережею автобусних маршрутів; вдосконалення системи організації перевезень автобусами; врегулювання діяльності автобусних станцій; робота над упровадженням системи адресного надання пільг; заходи щодо якісного транспортного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями; створення рівних умов оподаткування для перевізників; розробка механізмів, які стимулюватимуть оновлення перевізниками автобусного парку;

- у сфері міжнародних перевезень: розробка програми розміщення вагових комплексів на прикордонних переходах; робота над упровадженням у встановлений термін цифрових тахографів і організація навчання водіїв, фахівців, інспекторів з питань їх використовування; розробка плану розвитку придорожньої інфраструктури; вдосконалення системи розподілу одноразових дозволів для поїздок на території іноземних держав; спрощення процедури отримання паспортів міжнародних маршрутів; забезпечення умов для конкурентоспроможності українських пасажирських перевізників;

- у сфері безпеки перевезень: завершення реформування системи державних технічних оглядів; вдосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації водіїв, упровадження на автомобільному транспорті сучасних систем активної і пасивної безпеки;

- транспортне обслуговування учасників і гостей Євро-2012: розробка рекомендацій для приймаючих міст щодо формування ефективних пакетів маршрутів, моніторинг поповнення парку автобусів для забезпечення надання громадського транспорту під час Євро-2012; розробка технічних вимог до автобусів.

Також у повідомленні відзначено, що реалізація цього систематизованого комплексу заходів протягом найближчих років забезпечить розвиток автомобільної галузі, підвищить рівень конкурентоспроможності українських автотранспортників на міжнародному рівні і, в результаті, сприятиме поліпшенню якості надання послуг і безпеки у сфері перевезень пасажирів і вантажів.