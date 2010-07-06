Як поводитись під час грози (правила)

Синоптики прогнозують на 7 липня у західних областях України грозові дощі, місцями сильні, у Карпатах дуже сильні дощі, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, у Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 22-27°.

В Україні в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Київській області у середу очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради просить усіх буди пильними і нагадує правила поведінки під час грози, повідомляє прес-служба ЛМР.

Дії під час перебування під відкритим небом:

Не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах, тим більше серед острівців дерев

Краще в такому випадку затаїтись у якомусь заглибленні.

Якщо вас двоє, троє чи більше – не скупчуйтеся в укритті разом, а ховайтеся поодинці – можливе ураження блискавкою спричинить трагедію одному, а не всім, бо розряд, як відомо, перебігає через контакт людських тіл.

Бігти до сховища слід нешвидко і злегка пригнувшись, а не прямо у весь зріст – розряди контактують із вищими точками, якою і може бути людська голова.

Перебуваючи у сховищі, ноги тримайте вкупі, а не розкидано, тим самим звузивши площу можливого ураження розрядом.

Негайно слід позбавитись усіх металевих предметів, які є на вас чи при вас: лопати, сокири, ножі, браслети, навіть годинники – покладіть у захищеному місці далі від себе.

Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, а краще сядьте, злегка нагнувши голову, аби вона не вивищувалася над предметами, які навколо вас.

Якщо відчули у схованці, що оточуючі вас предмети або частина споруд, скажімо, паркан, наче дзижчать чи якось відлунюють, негайно поміняйте схованку, бо тут небезпечно.

Якщо волосся на голові мовби ворушиться, а то й здиблюється, принаймні, так вам здається, теж перейдіть в інше місце, бо тут накопичується електрична присутність, яка може «притягнути» блискавку.

Коли вас застала гроза з довгими, особливо металевими предметами в руках (вудочками, граблями, вилами), не йдіть із ними, а покладіть подалі від себе і перечекайте нагоду, а підете згодом, бо не варто ризикувати життям.

Під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об`єктів з металу.

Навіть під час невеликої або ж короткочасної грози негайно припиніть прогулянку на велосипеді - веломашину поставте подалі від себе.

Дії під час перебування в приміщенні:

Негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть «спровокувати» сюди блискавку.

Перебувайте подалі від вікон, де можливі протяги, електроприладів, зруб, взагалі будь-якого металевого начиння.

Утримайтеся дзвонити по телефону, але якщо вже біда змушує викликати швидку чи пожежну бригаду, то зробіть це відразу ж після чергового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного удару.