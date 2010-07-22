Українські хлібопекарі почнуть випускати хліб з неякісного зерна

Велика кількість опадів на початку літа призвела до того, що лише третина української пшениці нового урожаю згідно з діючим стандартом зможе вважатися продовольчою. Розуміючи, що це призведе до значних збитків аграріїв, уряд пропонує знизити стандарт. Якщо це станеться, то випікати хліб без хімічних добавок буде неможливо, відмічають хлібопекари.

Як повідомили в прес-службі віце-прем`єра Віктора Слаути, координаційна рада з питань агрополітики при Кабінеті міністрів доручила Держспоживстандарту внести на 2010/11 маркетинговий рік зміни в діючий стандарт ГОСТ 3768:2010, що регламентує вимоги до якісних показників пшениці, повідомляє "КоммерсантЪ-Украина".

Джерело в Мінагрополітики повідомило, що йдеться про збільшення граничної норми вмісту в пшениці пророслих зерен : "Це необхідно для того, щоб віднести до класу продовольчої пшениці як можна більший об`єм урожаю. Зараз в найбільш постраждалих від великої кількості опадів регіонах працюють комісії, які повинні надати дані, необхідні для внесення змін в стандарт".

Згідно з діючим стандартом в партії пшениці групи А (використовується в борошномельній галузі і хлібопеченні) дозволяється зміст не більше 2% пророслих зерен для I класу і 3% - для II і III класів; групи Б (використовується для продовольчих і непродовольчих цілей) - 4%. За наявності пророслих зерен вище за ці норми пшеницю відносять до VI класу і використовують для відгодівлі худоби і непродовольчих потреб.

За оцінками директора аналітичного центру "Украгроконсалт" Сергія Феофілова, в нинішньому році до продовольчої пшениці можна буде віднести не більше 30-35% пшениці, тоді як в 2009-му - 40-50%. Такої масштабної проблеми з пророслими зернами в Україні ще не було, говорить генеральний директор компанії "Волари" Юрій Гордейчук.

"Якби в країні було недостатньо перехідних залишків, можна було б говорити про дефіцит продовольчої пшениці», - відмічає голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич.

ТСН