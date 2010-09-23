Подорожчання проїзду у метро можливе після визначення бюджету

Начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ запевняє, що нове подорожчання проїзду у метрополітені зараз столична влада не розглядає і воно можливе лише після визначення показників бюджету Києва на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ сказав на засіданні круглого столу, присвяченого ціновій політиці Київського метрополітену.

Нагадуючи про рішення суду, у зв’язку з яким відбулося нещодавне підняття тарифу на проїзд у метро з 1,7 грн. до 2 грн., В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ пояснив, що столична влада не подала судову касацію, оскільки у бюджеті Києва на поточний рік немає грошей на покриття великих збитків метрополітену через невідповідність тарифів собівартості перевезення.

За його даними, останній рік, коли метрополітен не працював збитково - це 2000-й, коли був встановлений тариф на проїзд у метро на рівні 50 копійок, бо цей тариф відповідав собівартості перевезення пасажира і відповідав їй лише протягом одного року.

“І потім, з 2000 року до 2008 року – 8 років тарифи не підвищувались, і метрополітен почав отримувати прямі збитки”, - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, наголосивши, що ця ситуація особливо загострилася в останні роки, коли метрополітен уже зовсім не мав змоги оновлювати свій рухомий склад і почав шукати додаткові можливі шляхи економії.

Так, зазначив він, збитки метро у 2008 та 2009 роках склали сотні мільйонів гривень, зокрема, торік - 205 млн. грн.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ заявив, що міській владі не дозволяли через політичні міркування у 2008 році ввести економічно обґрунтований тариф, і метрополітен, зважаючи на ситуацію, звернувся у суд для вирішення проблеми.

“Суд прийняв рішення, що оскільки тарифи є збитковими, у бюджеті коштів на відшкодування цих збитків немає, вони відсутні, не передбачались ні в державному, ні у місцевому бюджетах, то необхідно повернутись до 2 грн., що міська влада і зробила”, - підкреслив керівник управління.

“Чому ми не подавали апеляцію? А смисл? Аби в нас у бюджеті були кошти, ми б звичайно могли б звернутись (з апеляцією – УНІАН), але у бюджеті немає коштів на покриття збитків метрополітену. Через те ми виконали рішення суду”, - додав він.

Водночас В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ заявив, що на сьогодні тариф у 1,7 грн. великого значення для метрополітену вже не має, тому що по розрахунку на рік він дасть можливість отримати додатково 70-80 млн. грн., тоді як збитки підприємства складатимуть, як і торік, понад 200 млн. грн. Тобто метрополітен залишається збитковим і проблема не вирішена.

“Я не можу зараз дати відповідь на запитання, яке зараз висить у повітрі: чи збираємось ми підвищити ще тарифи. Моя особиста думка як економіста: я вважаю, що тарифи повинні підвищуватися, вірніше, змінюватися відповідно до тієї економічної ситуації, яка складається в країні. Це стосується не лише метрополітену”, - зазначив він.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ навів приклад Москви, де в останній місяць року приймається рішення про бюджет міста і відповідно до бюджету зразу приводяться у відповідний розмір тарифи на проїзд у метрополітені та наземному транспорті. “Має можливість Моссовєт виділити великі кошти - тариф підвищується менше, немає такої можливості - тариф підвищується більше. Але нікому в голову не прийде залишити тариф з урахуванням дотацій у міському бюджеті на рівні, який забезпечить підприємству збитки”, - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ. “У багатьох моментах це і позиція міської влади Києва” , - додав він.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ звернув увагу на те, що нові тарифи, у разі підняття метрополітеном питання про їхнє запровадження, мають бути узгоджені з Мінекономіки та Мінтрансом. Якщо мерія отримає відповідні підрахунки та матеріали щодо підняття тарифів до економічно обгрунтованого рівня, тобто до 2,4 грн., то, за словами керівника управління КМДА, вони будуть розглянуті міською владою і передані до міністерств.

Водночас, зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, на сьогодні фахівці мерії не розглядають питання обгрунтованості тарифів на рівні 2,4 грн. За його словами, метрополітен відповідні розрахунки зможе подати, лише коли стануть відомі фінансові показники бюджету столиці на наступний рік.