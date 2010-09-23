У Житомирській області подорожчав хліб через підвищення вартості складових.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, в Житомирській області подорожчання борошна в січні-серпні на 33% негативно вплинуло на фінансовий стан хлібопекарських підприємств. «Тому для підтримки рентабельності виробництва масових сортів хліба на позитивному рівні і з урахуванням зростання цін на допоміжну сировину до аналогічного торішнього періоду (в середньому на 5,5%, електроенергії - на 19%, мінімальної зарплати – на 2,2 %), хлібзаводи регіону змушені підвищувати відпускні для гурту ціни на окремі сорти хліба», - сказав він.

М.ДЕЙСАН уточнив, що в серпні підвищили в середньому на 4-14% ціни на масові сорти хліба « Новоград-Волинський хлібзавод», «Бердичівський хлібзавод», «Овруцький хлібзавод», «Коростенський хлібзавод» . «Середній по області рівень роздрібних цін на хліб зріс на 2-3%», - додав він.

Загалом, сказав заступник голови Житомирською ОДА з аграрних питань, аналіз цін на ринку області свідчить, що після різкого зростання в липні закупівельних цін на зерно ситуація в цьому плані стабілізувалася. У серпні закупівельна ціна на зерно пшениці 3-го класу в середньому по області складала 1500 грн./т, пшениці 4-го класу - 1450 грн./т, пшениці 6-го класу - 1350 грн./т.